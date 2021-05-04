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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.05.2021 18:35



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934491


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 61,60 58.278.760 % 10,00  
DITAS 15,29 2.278.439 % 10,00  
BEYAZ 11,77 6.781.224 % 10,00  
EMNIS 27,94 1.212.875 % 10,00  
SNKRN 30,80 1.699.176 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3178 8,3235 % 0,92  
Euro 9,9994 10,0120 % 0,57  
Sterlin 11,5245 11,5823 % 0,74  
Frank 9,0719 9,1265 % 0,61  
Riyal 2,2120 2,2231 % 0,86  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 -14,52  
Altın Gr. 475 475 -0,22  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,39 26,42 -0,49  
Gümüş Gr. 7,07 7,08 -0,06  
B. Petrol 68,54 68,54 0,98  
Seans Raporu 18:05
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