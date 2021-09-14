GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.09.2021 17:46
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hakan Çınar 15.09.2015 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 06.08.2015 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Benan Tanfer 26.10.2015 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 24 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 31.08.2016 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 14.03.2018 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Engin Efecik 15.01.2020 2016-2020 T. Garanti Bankası A.Ş.-Yönetmen 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev A
17:331.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,85
|Açılış
|: 1.441
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|Önceki Kapanış
|: 1.438
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1.444
En Düşük
1.429
17:338,4545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0283
|Açılış
|: 8,4400
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|Önceki Kapanış
|: 8,4280
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8,4707
En Düşük
8,4072
17:339,9997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0401
|Açılış
|: 9,9700
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|Önceki Kapanış
|: 9,9350
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10,0179
En Düşük
9,9390
17:33488,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,01
|Açılış
|: 488,94
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|Önceki Kapanış
|: 485,93
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489,54
En Düşük
483,82
BIST En Aktif Hisseler17:33
|BIOEN
|31,90
|282.322.487
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,70
|9.496.960
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.854.590
|% 9,98
|
|TGSAS
|17,32
|12.680.211
|% 9,97
|
|YUNSA
|12,03
|14.031.217
|% 9,96
|
|SELVA
|9,18
|66.078.450
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.367.963
|% -9,95
|
|SELGD
|6,03
|18.887.237
|% -9,05
|
|DOGUB
|6,01
|24.700.221
|% -8,52
|
|EUHOL
|2,57
|38.036.675
|% -7,55
|
|GARAN
|9,54
|1.888.479.138
|% 1,60
|
|TUPRS
|106,20
|878.921.318
|% 2,51
|
|THYAO
|12,45
|717.977.425
|% 0,16
|
|YKBNK
|2,50
|599.697.078
|% 1,21
|
|BJKAS
|6,59
|545.955.566
|% 2,17
|
|YKBNK
|2,50
|599.697.078
|% 1,21
|
|GARAN
|9,54
|1.888.479.138
|% 1,60
|
|MRGYO
|1,16
|162.745.175
|% 6,42
|
|EKGYO
|1,85
|166.943.784
|% 0,54
|
|BJKAS
|6,59
|545.955.566
|% 2,17
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4515
|8,4545
|% 0,34
|
|Euro
|9,9914
|9,9997
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,6838
|11,7424
|% 0,46
|
|Frank
|9,1519
|9,2070
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2475
|2,2588
|% 0,33
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|5,97
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|-1,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|-1,62
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|-0,78
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|73,78
|73,78
|0,27
|
Seans Raporu
17:33
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17:43KTSKR
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 77.85 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 296 adet işlem
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17:42YESIL
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17:41EGEPO
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 6.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 558, 199 adet işlem
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17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 09 kaybederek (% -0.01 ) 1, 262
-
17:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, CRFSA, MTRKS, ISKPL, BIOEN