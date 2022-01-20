GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.01.2022 10:23
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2013 13.29 86.71
2014 19.53 80.47
2015 27.81 72.19
2016 27,63 72,37
2017 27,28 72,72
2018 11,55 88,45
2019 9 91
2020 6 94
2021 9 91
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995259
BIST
16:112.027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -14,62
|Açılış
|: 2.056
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.066
En Düşük
2.013
16:1113,4228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0022
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5500
|
13,5544
En Düşük
13,2648
16:1115,2451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 15,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3600
|
15,4077
En Düşük
15,0672
16:11792,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -2,99
|Açılış
|: 792,78
|
|Önceki Kapanış
|: 795,77
|
802,08
En Düşük
783,58
BIST En Aktif Hisseler16:11
|RODRG
|19,36
|1.690.503
|% 10,00
|
|PKENT
|325,80
|98.156.121
|% 9,99
|
|SANEL
|8,71
|6.398.810
|% 9,97
|
|EDATA
|21,98
|12.382.892
|% 9,95
|
|EKIZ
|7,77
|1.544.753
|% 9,90
|
|UZERB
|66,00
|1.444.476
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,84
|4.317.979
|% -9,88
|
|ANELE
|2,23
|55.250.751
|% -8,61
|
|KUTPO
|84,15
|105.501.307
|% -8,48
|
|BRMEN
|2,55
|71.539
|% -6,93
|
|KRDMD
|12,61
|3.398.337.856
|% 2,52
|
|THYAO
|28,40
|3.259.404.392
|% 3,65
|
|GARAN
|11,94
|2.834.817.243
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,05
|2.782.811.813
|% -1,46
|
|PETKM
|8,94
|2.094.641.080
|% -2,61
|
|YKBNK
|4,05
|2.782.811.813
|% -1,46
|
|EKGYO
|2,42
|663.014.345
|% -2,02
|
|KRDMD
|12,61
|3.398.337.856
|% 2,52
|
|HALKB
|5,59
|1.338.554.135
|% 4,68
|
|GARAN
|11,94
|2.834.817.243
|% -0,75
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4141
|13,4228
|% -0,02
|
|Euro
|15,2288
|15,2451
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,1758
|18,2669
|% -0,32
|
|Frank
|14,5634
|14,6511
|% -0,32
|
|Riyal
|3,5591
|3,5769
|% -0,29
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-2,60
|
|Altın Gr.
|791
|791
|-4,92
|
|Cumhuriyet
|5.247
|5.326
|-28,00
|
|Tam
|5.224
|5.356
|-23,87
|
|Yarım
|2.525
|2.591
|-11,54
|
|Çeyrek
|1.266
|1.295
|-5,77
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|87,81
|87,81
|-0,63
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TUPRS, PETKM
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 78 kaybederek (% -0.92 ) 1, 817
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, EDATA, SAMAT, KGYO, PKENT, EKIZ, LIDFA, RODRG
-
16:26
SAYAS, IDEAS, VBTYZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:26
AKFGY, UZERB, UFUK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında