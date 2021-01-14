GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım FonuYeni UnvanGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi04/01/2021AçıklamalarFon unvan değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902266BIST