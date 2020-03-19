***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 15:11
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830732
BIST
15:1984.469
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -1.107,79
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
15:196,5423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0627
|Açılış
|: 6,5510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
15:197,0309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0434
|Açılış
|: 7,0410
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
15:19309,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,70
|Açılış
|: 309,02
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|460.166
|% 10,00
|
|GEDIK
|12,73
|3.487.466
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,66
|1.635.950
|% 9,93
|
|QNBFL
|119,70
|1.651.940
|% 9,92
|
|RTALB
|3,99
|1.194.722
|% 9,92
|
|LKMNH
|4,25
|814.610
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|16.317.890
|% -9,95
|
|DOKTA
|13,23
|5.567.109
|% -9,94
|
|DERIM
|2,90
|3.261.988
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|18.401.713
|% -9,93
|
|GARAN
|7,70
|576.504.786
|% -3,75
|
|ASELS
|20,92
|552.101.605
|% -3,77
|
|THYAO
|7,90
|482.874.023
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,92
|240.331.586
|% -3,03
|
|ISCTR
|4,87
|144.384.921
|% -2,60
|
|YKBNK
|1,92
|240.331.586
|% -3,03
|
|ODAS
|1,17
|92.764.792
|% -2,50
|
|GARAN
|7,70
|576.504.786
|% -3,75
|
|IHLGM
|0,74
|49.752.506
|% -3,90
|
|THYAO
|7,90
|482.874.023
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5461
|7,5840
|% 0,43
|
|Frank
|6,6352
|6,6751
|% -0,47
|
|Riyal
|1,7369
|1,7456
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|-14,99
|
|Altın Gr.
|309
|309
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|-15,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,72
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,47
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,74
|
|Gümüş.Ons
|11,86
|11,90
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|25,67
|25,67
|0,79
|
Seans Raporu
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15:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -843, 06 kaybederek (% -1.03 ) 80, 994
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