***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 13:50
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865339
BIST
16:371.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
16:377,0366
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,1377
|Açılış
|: 7,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
16:378,3985
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 0,2329
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,3985
En Düşük
8,1274
16:37462,36
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 15,42
|Açılış
|: 462,36
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
463,03
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|418.321.868
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|29.996.217
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.365.009
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.546.037
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.593.273
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.398.493
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|983.805
|% -9,99
|
|SISE
|6,25
|2.235.546.378
|% 8,70
|
|EKGYO
|2,07
|1.269.560.596
|% -2,82
|
|GARAN
|6,76
|1.222.545.996
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|843.550.170
|% 2,52
|
|GUSGR
|5,67
|757.707.961
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,07
|1.269.560.596
|% -2,82
|
|SISE
|6,25
|2.235.546.378
|% 8,70
|
|KRDMD
|2,85
|843.550.170
|% 2,52
|
|GARAN
|6,76
|1.222.545.996
|% 0,00
|
|TSKB
|1,11
|188.786.818
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2187
|9,2649
|% 2,77
|
|Frank
|7,7329
|7,7795
|% 3,01
|
|Riyal
|1,8710
|1,8804
|% 2,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.042
|2.043
|23,04
|
|Altın Gr.
|463
|463
|15,84
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.083
|98,80
|
|Tam
|3.123
|3.172
|101,40
|
|Yarım
|1.516
|1.548
|51,90
|
|Çeyrek
|760
|775
|24,90
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,01
|0,99
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|0,34
|
|B. Petrol
|45,94
|45,94
|1,51
|