***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2021 13:58
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901827
BIST
14:021.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,59
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.554
14:027,4467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0077
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
14:029,0715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0325
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
14:02444,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,00
|Açılış
|: 444,00
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler14:00
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|DAGHL
|15,07
|2.160.787
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.245.542
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.245.542
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.245.542
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.024.803
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|176.342.319
|% -9,99
|
|LUKSK
|36,08
|3.129.605
|% -7,49
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|FORMT
|5,50
|23.445.572
|% -7,09
|
|THYAO
|13,14
|1.796.009.173
|% 2,18
|
|SISE
|7,75
|1.420.017.097
|% 1,44
|
|TKFEN
|19,02
|940.439.189
|% 2,26
|
|TCELL
|17,02
|917.123.612
|% 1,98
|
|PETKM
|5,20
|805.984.429
|% -1,70
|
|TSKB
|1,87
|523.627.504
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,44
|611.351.493
|% -0,41
|
|SISE
|7,75
|1.420.017.097
|% 1,44
|
|DOHOL
|3,69
|584.365.565
|% 4,83
|
|PETKM
|5,20
|805.984.429
|% -1,70
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4455
|7,4495
|% -0,07
|
|Euro
|9,0691
|9,0757
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,1506
|10,2015
|% -0,07
|
|Frank
|8,3516
|8,4019
|% -0,32
|
|Riyal
|1,9791
|1,9890
|% -0,10
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-0,04
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|1,00
|
|Tam
|2.931
|3.004
|-2,66
|
|Yarım
|1.417
|1.453
|-1,29
|
|Çeyrek
|711
|727
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,47
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,59
|56,59
|0,01
|