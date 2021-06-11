***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi21.05.2021Tescil Tarihi09.06.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su11.06.2021 10347AçıklamalarŞirketimizin 21.05.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda, 2021 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere seçimi onaylanan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçiminin onayına ilişkin Genel Kurul tutanağı, 11.06.2021 tarih ve 10347 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941952BIST