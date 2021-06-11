***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.06.2021 12:27
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.05.2021
Tescil Tarihi
09.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.06.2021 10347
Açıklamalar
Şirketimizin 21.05.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda, 2021 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere seçimi onaylanan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçiminin onayına ilişkin Genel Kurul tutanağı, 11.06.2021 tarih ve 10347 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941952
BIST
14:011.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,94
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
14:018,3955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0324
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
14:0110,2033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0743
|Açılış
|: 10,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
14:01510,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -4,31
|Açılış
|: 510,16
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler14:01
|OYYAT
|22,54
|148.785.479
|% 9,95
|
|PEGYO
|1,52
|52.604.266
|% 8,57
|
|MZHLD
|51,35
|4.464.502
|% 6,76
|
|EUKYO
|5,77
|2.433.045
|% 6,65
|
|LINK
|34,52
|18.708.745
|% 6,48
|
|YESIL
|3,16
|17.336.146
|% -9,97
|
|TKURU
|160,30
|4.209.406
|% -8,50
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|ATATP
|29,42
|59.264.660
|% -6,96
|
|YAPRK
|34,14
|4.333.681
|% -6,31
|
|THYAO
|14,56
|766.787.674
|% 0,90
|
|GARAN
|8,52
|685.276.546
|% 0,47
|
|ASELS
|15,81
|445.820.396
|% 0,70
|
|FENER
|37,10
|409.978.501
|% 1,53
|
|TUPRS
|104,50
|387.913.895
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,14
|331.535.456
|% -0,93
|
|ZRGYO
|1,63
|212.877.850
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,30
|268.776.700
|% 0,44
|
|GARAN
|8,52
|685.276.546
|% 0,47
|
|BOBET
|5,15
|317.874.968
|% 5,75
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3941
|8,3955
|% -0,38
|
|Euro
|10,1967
|10,2033
|% -0,72
|
|Sterlin
|11,8436
|11,9030
|% -0,58
|
|Frank
|9,3224
|9,3786
|% -0,64
|
|Riyal
|2,2304
|2,2416
|% -0,45
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-6,33
|
|Altın Gr.
|509
|510
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|3.368
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.354
|3.439
|-35,60
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|-17,22
|
|Çeyrek
|813
|832
|-8,61
|
|Gümüş.Ons
|28,14
|28,17
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,00
|
|B. Petrol
|72,73
|72,73
|0,21
|