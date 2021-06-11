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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

11.06.2021 12:27



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.05.2021
Tescil Tarihi
09.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.06.2021 10347
Açıklamalar

Şirketimizin 21.05.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda, 2021 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere seçimi onaylanan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçiminin onayına ilişkin Genel Kurul tutanağı, 11.06.2021 tarih ve 10347 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.  Saygılarımızla. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941952


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