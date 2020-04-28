***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler15 79.500 0 0 0 0 -657 0 -657 0 0 0 0 134.078 0 -57.376 0 155.545TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.030 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.030 0 0 0Yeni Bakiye79.500 0 0 0 0 -657 0 -657 0 0 0 0 134.078 -16.030 -57.376 0 139.515Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.370 0 19.370Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.376 0 57.376 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.376 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.376 57.376 0 57.376Dönem Sonu Bakiyeler79.500 0 0 0 0 -657 0 -657 0 0 0 0 76.702 -16.030 19.370 0 158.885Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler15 79.500 0 0 0 0 -626 0 -626 0 0 0 0 76.702 0 8.408 0 163.984TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye79.500 0 0 0 0 -626 0 -626 0 0 0 0 76.702 0 8.408 0 163.984Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.338 0 6.338Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.408 0 -8.408 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.408 0 -8.408 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler79.500 0 0 0 0 -626 0 -626 0 0 0 0 85.110 0 6.338 0 170.322Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ16 64.618 118.132FAKTORİNG GELİRLERİ64.618 118.132Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler62.860 116.157İskontolu42.683 56.691Diğer20.177 59.466Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar1.758 1.975İskontolu42 41Diğer1.716 1.934FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)17 -39.791 -85.510Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-39.078 -52.369Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-83 -151İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 -29.341Diğer Faiz Giderleri-630 -8Verilen Ücret ve Komisyonlar0 -3.641BRÜT KAR (ZARAR)24.827 32.622ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)18 -44.143 -11.984Personel Giderleri-6.781 -7.266Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-269 -306Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-4.036 -4.322Diğer-33.057 -90BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-19.316 20.638DİĞER FAALİYET GELİRLERİ19 66.185 27.502Bankalardan Alınan Faizler10 632Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı79 3.185Kambiyo İşlemleri Karı26.368 17.805Diğer39.728 5.880KARŞILIK GİDERLERİ20 -32.378 -15.965Özel Karşılıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-32.181 -15.615Genel Karşılıklar0 0Diğer-197 -350DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)21 -6.725 -7.027Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-1.820 -489Kambiyo İşlemleri Zararı-4.905 -6.538Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)7.766 25.148BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.766 25.148SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 -1.428 -5.778Cari Vergi Karşılığı0 -6.388Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.428 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 610SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)6.338 19.370DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI6.338 19.370Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.151 3.518Ana Ortaklık Payları5.187 15.852Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kâr/Zarar (Kuruş) 22 0,07972300 0,24365300SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı35.729 41.174Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri64.288 122.143Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-46.409 -93.213Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar1.759 1.853Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar6.3 1.282 2.304Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-10.908 -10.942Ödenen Vergiler0 -3.492Diğer25.717 22.521Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-33.820 -114.516Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış42.982 232.853Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-611 -3.351Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)68 -9.622Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)257 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-62.944 -337.330Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-13.572 2.934Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.909 -73.342YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller0 0Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller7 26 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer8 -22 -1.889Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları4 -1.889FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 377.144Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -294.227İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-620 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-620 82.917Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.377 1.171Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.670 8.857Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar11.842 19.778Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.5 15.512 28.635Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.338 19.370DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.338 19.370Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 1.489 13.969 15.458 1.511 10.331 11.842GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 7 7 0 7 7TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR5.1 4 0 4GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 1.457.192 586.824 2.044.016 1.669.668 435.088 2.104.756Faktoring Alacakları1.454.397 583.855 2.038.252 1.658.307 432.099 2.090.406İskontolu Faktoring Alacakları (Net)1.024.208 167.522 1.191.730 917.390 143.866 1.061.256Diğer Faktoring Alacakları430.189 416.333 846.522 740.917 288.233 1.029.150Takipteki Alacaklar6.2 117.894 206.632 324.526 150.872 188.885 339.757Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)6.3 -115.099 -203.663 -318.762 -139.511 -185.896 -325.407ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 4.633 0 4.633 5.254 0 5.254MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 8.103 0 8.103 9.424 0 9.424YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI9 8.016 0 8.016 8.014 0 8.014ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI9 56.996 0 56.996 58.424 0 58.424DİĞER AKTİFLER10 4.170 331 4.501 3.582 313 3.895ARA TOPLAM1.540.603 601.131 2.141.734 1.755.877 445.739 2.201.616SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)11 11 11 11Satış Amaçlı11 11VARLIKLAR TOPLAMI1.540.614 601.131 2.141.745 1.755.888 445.739 2.201.627YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER11 1.435.093 500.476 1.935.569 1.590.602 414.529 2.005.131FAKTORİNG BORÇLARI6.1 662 10.006 10.668 507 10.093 10.600KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12 2.015 2.175 4.190 2.174 2.379 4.553İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2 1.820 0 1.820KARŞILIKLAR13 9.876 537 10.413 9.712 535 10.247Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı13.1 8.687 0 8.687 8.134 0 8.134Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar13.2 1.189 537 1.726 1.578 535 2.113CARİ VERGİ BORCU0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14 3.020 5.743 8.763 3.234 3.878 7.112ARA TOPLAM1.452.486 AN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0ÖZKAYNAKLAR15 170.322 0 170.322 163.984 0 163.984Ödenmiş Sermaye79.500 0 79.500 79.500 0 79.500Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-626 0 -626 -626 0 -626Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri85.110 0 85.110 76.702 0 76.702Yasal Yedekler10.757 0 10.757 9.205 0 9.205Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler74.353 0 74.353 67.497 0 67.497Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar6.338 0 6.338 8.408 0 8.408Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -16.030 0 -16.030Dönem Net Kâr veya Zararı6.338 0 6.338 24.438 0 24.438Kontrol Gücü Olmayan PaylarYÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.622.808 518.937 2.141.745 1.770.213 431.414 2.201.627Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ510.083 483.028 993.111 510.529 475.216 985.745RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ856.006 79.503 935.509 796.979 187.087 984.066ALINAN TEMİNATLAR24.1 385.076 26.634.940 27.020.016 291.821 23.150.443 23.442.264VERİLEN TEMİNATLAR24.2 654.303 5.795 660.098 654.196 128 654.324TAAHHÜTLER0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR24.3 54.111 55.673 109.784Alım Satım Amaçlı İşlemler54.111 55.673 109.784Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri54.111 55.673 109.784EMANET KIYMETLER24.4 976.887 181.798 1.158.685 784.598 173.167 957.765NAZIM HESAPLAR TOPLAMI3.436.466 27.440.737 30.877.203 3.038.123 23.986.041 27.024.164http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840943BIST