***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler17 79.500 -657 -657 134.078 -57.376 155.545TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-16.030 -16.030 -16.030Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi2.5 -16.030 -16.030 -16.030Yeni Bakiye79.500 -657 -657 134.078 -16.030 -73.406 139.515Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)31 31 24.438 24.469Kar Dağıtımı-57.376 57.376Yedeklere Aktarılan Tutarlar-57.376 57.376 57.376Diğer-57.376 57.376 -57.376Dönem Sonu Bakiyeler79.500 -626 -626 76.702 -16.030 8.408 163.984Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 79.500 -626 -626 76.702 8.408 163.984Yeni Bakiye79.500 -626 -626 76.702 8.408 163.984Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-544 -544 50.150 49.606Kar Dağıtımı8.408 -8.408Yedeklere Aktarılan Tutarlar8.408 -8.408Dönem Sonu Bakiyeler79.500 -1.170 -1.170 85.110 50.150 213.590Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ17 309.468 375.828FAKTORİNG GELİRLERİ309.468 375.828Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler297.653 368.204İskontolu170.684 216.882Diğer126.969 151.322Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar11.815 7.624İskontolu4.516 165Diğer7.299 7.459FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERFinansman Kredilerinden Alınan FaizlerFinansman Kredilerinden Alınan Ücret ve KomisyonlarKİRALAMA GELİRLERİFinansal Kiralama GelirleriFaaliyet Kiralaması GelirleriFİNANSMAN GİDERLERİ (-)18 -189.506 -263.863Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-161.436 -176.025Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-417 -556İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-26.190 -80.449Diğer Faiz Giderleri-706 -8Verilen Ücret ve Komisyonlar-757 -6.825BRÜT KAR (ZARAR)119.962 111.965ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -49.316 -50.828Personel Giderleri-30.025 -29.185Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-813 -854Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-18.378 -20.671Diğer-100 -118BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)70.646 61.137DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 151.683 59.528Bankalardan Alınan Faizler691 1.945Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.689 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı345 0Türev Finansal İşlemler Karı5.539 3.185Kambiyo İşlemleri Karı131.576 44.876Diğer11.843 9.522KARŞILIK GİDERLERİ-97.990 -65.701Özel Karşılıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları21 -97.450 -64.951Genel Karşılıklar0 0Diğer-540 -750DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)22 -59.668 -23.933Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri ZararıTürev Finansal İşlemlerden Zarar-252 -480Kambiyo İşlemleri Zararı-59.247 -23.453Diğer-169 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)64.671 31.031BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)64.671 31.031SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 -14.521 -6.593Cari Vergi Karşılığı378 849Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-14.899 -7.442SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)50.150 24.438DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERSatış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış KarlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış ZararlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI50.150 24.438Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 4.438Ana Ortaklık Payları50.150 20.000Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kâr/Zarar (Kuruş) 23 0,63081800 0,30739600Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı105.696 107.473Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri288.999 376.397Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-181.134 -273.755Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar12.686 10.063Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar7.3 4.634 3.959Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-46.965 -47.662Ödenen Vergiler-3.420 -8.014Diğer30.896 46.485Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-635.462 398.389Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-695.407 135.979Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış5.959 -15.937Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-7.314 -4.742Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)3.869 7.476Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)74.944 262.086Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-17.513 13.527Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-529.766 505.862YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-221 -22Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller7 48 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 -39.663 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarDiğer10 -8.008 -6.938Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-47.844 -6.960FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit811.316 966.316Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-234.020 -1.471.596İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-3.550 -2.923Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit573.746 -508.203Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.868 1.453Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)4 -7.848Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar11.842 19.778Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.5 11.846 11.930Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)50.150 24.438DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-544 31Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-544 31Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-680 39Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler136 -8Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)49.606 24.469Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 2.258 10.147 12.405 1.511 10.331 11.842GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 39.661 9 39.670 0 7 7TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR5.1 1.921 0 1.921GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 2.081.449 707.398 2.788.847 1.669.668 435.088 2.104.756Faktoring Alacakları6.1 2.086.089 708.240 2.794.329 1.658.307 432.099 2.090.406İskontolu Faktoring Alacakları (Net)1.010.724 163.041 1.173.765 917.390 143.866 1.061.256Diğer Faktoring Alacakları1.075.365 545.199 1.620.564 740.917 288.233 1.029.150Takipteki Alacaklar6.2 118.959 13.281 132.240 150.872 188.885 339.757Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)6.3 -123.599 -14.123 -137.722 -139.511 -185.896 -325.407ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 5.054 5.054 5.254 5.254MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 11.244 11.244 9.424 9.424YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI9 3.420 3.420 8.014 8.014ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI9 43.661 43.661 58.424 58.424DİĞER AKTİFLER10 5.788 542 6.330 3.582 313 3.895ARA TOPLAM2.194.456 718.096 2.912.552 1.755.877 445.739 2.201.616SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)11 11 11 0 11Satış Amaçlı11 11 11 0 11VARLIKLAR TOPLAMI2.194.467 718.096 2.912.563 1.755.888 445.739 2.201.627YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER11 1.449.664 638.026 2.087.690 1.590.602 414.529 2.005.131FAKTORİNG BORÇLARI6.1 639 2.647 3.286 507 10.093 10.600KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12 3.716 1.156 4.872 2.174 2.379 4.553İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)13 582.026 0 582.026GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2 252 0 252KARŞILIKLAR14 12.425 737 13.162 9.712 535 10.247Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı14.1 10.758 0 10.758 8.134 0 8.134Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar14.2 1.667 737 2.404 1.578 535 2.113CARİ VERGİ BORCU0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 5.565 2.120 7.685 3.234 3.878 7.112ARA TOPLAM2.054.287 644.686 2.698.973 1.606.229 431.414 2.037.643SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0ÖZKAYNAKLAR16 213.590 213.590 163.984 163.984Ödenmiş Sermaye79.500 79.500 79.500 79.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.170 -1.170 -626 -626Kar Yedekleri85.110 85.110 76.702 76.702Yasal Yedekler10.757 10.757 9.205 9.205Olağanüstü Yedekler74.353 74.353 67.497 67.497Kar veya Zarar50.150 50.150 8.408 8.408Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-16.030 -16.030Dönem Net Kâr veya Zararı50.150 50.150 24.438 24.438YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.267.877 644.686 2.912.563 1.770.213 431.414 2.201.627Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ976.463 586.068 1.562.531 510.529 475.216 985.745RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ1.369.693 82.358 1.452.051 796.979 187.087 984.066ALINAN TEMİNATLAR25.1 78.474 33.121.183 33.199.657 291.821 23.150.443 23.442.264VERİLEN TEMİNATLAR25.2 674.485 16.429 690.914 654.196 128 654.324TAAHHÜTLER25.3 39.787 39.787Cayılamaz Taahhütler39.787 39.787TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR25.4 48.801 46.245 95.046Alım Satım Amaçlı İşlemler48.801 46.245 95.046Swap Alım Satım İşlemleri48.801 46.245 95.046EMANET KIYMETLER25.5 1.336.686 228.349 1.565.035 784.598 173.167 957.765NAZIM HESAPLAR TOPLAMI4.524.389 34.080.632 38.605.021 3.038.123 23.986.041 27.024.164http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905071BIST