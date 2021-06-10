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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.06.2021 09:08



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 21.05.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tescil edilmesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 15.04.2021
Genel Kurul Tarihi 21.05.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe PENDİK
Adres Çamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2020 yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - Bağımsız denetçi raporunun okunması,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2020 yılı kâr dağıtımı, kârın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.4.7 numaralı ilkesi gereğince, ataması onaylanan yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi ile "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2020 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Şirket tarafından 2020 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi,
14 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlan_2020.pdf - İlan Metni
EK: 2 GK Bilgilendirme dokümanı_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/05/2021 tarihinde, saat 10.30'da, Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/05/2021 tarih ve E-90726394-431.03-00064028148 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz Akbaş gözetiminde yapılmıştır.
Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmiştir.
2020 yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu müzakere edilmiştir.
Bağımsız denetçi raporu müzakere edilmiştir.
2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar müzakere edilmiş ve onaylanmıştır.
2020 yılı kâr dağıtımı, kârın kullanım şekline ilişkin Yönetim Ku
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