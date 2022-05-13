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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.05.2022 15:34
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 04.04.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tescil edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 07.03.2022
Genel Kurul Tarihi 04.04.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe PENDİK
Adres Çamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2 - 2021 yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3 - Bağımsız denetçi raporunun okunması
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2021 yılı kâr dağıtımı, kârın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaya sunulması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, Bağımsız üyeler de dahil görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.7 ilkesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin (EY) kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması
9 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
11 - Şirket Yönetim kurulu tarafından kabul edilen, Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının onaya sunulması, Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2021 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
14 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlan _2021.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04/04/2022 tarihinde, saat 10.30'da, Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/04/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073417212 sayılı yazılarıyla görevlendirilen B
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