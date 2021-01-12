***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
12.01.2021 08:39
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bir yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde toplam Türk Lirası cinsinden 379.000.000.- TL tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi talebi, SPK' nın 07.01.2021 tarih ve 2/9 sayılı toplantısında, 322.000.000 TL ihraç tavanını içerecek şekilde onaylanmış olup, ihraç belgesi ve eki ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901426
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.557
En Düşük
1.522
18:057,4540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0302
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4858
En Düşük
7,4465
18:059,0672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0323
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1032
En Düşük
9,0584
18:05445,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,46
|Açılış
|: 445,45
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|148,50
|306.138.797
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.659.347
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|648.721
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|1.006.068
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.213.738
|% 10,00
|
|EPLAS
|33,12
|2.613.820
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,24
|1.388.929
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.411.119
|% -10,00
|
|MZHLD
|33,76
|1.707.560
|% -9,97
|
|SNKRN
|25,48
|1.231.983
|% -9,96
|
|KOZAL
|120,10
|3.596.926.099
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|GARAN
|10,50
|1.629.646.693
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|TCELL
|16,78
|1.211.077.012
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,36
|341.022.284
|% -2,86
|
|OZGYO
|2,68
|631.128.822
|% 5,51
|
|TSKB
|1,81
|375.915.752
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4482
|7,4586
|% -0,34
|
|Euro
|9,0559
|9,0674
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,0789
|10,1294
|% -0,11
|
|Frank
|8,3481
|8,3984
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9835
|1,9935
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|11,17
|
|Altın Gr.
|446
|446
|1,67
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|0,09
|
|B. Petrol
|55,77
|55,77
|0,11
|