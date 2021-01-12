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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

12.01.2021 08:39



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bir yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde toplam Türk Lirası cinsinden 379.000.000.- TL tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi talebi, SPK' nın 07.01.2021 tarih ve 2/9 sayılı toplantısında, 322.000.000 TL ihraç tavanını içerecek şekilde onaylanmış olup, ihraç belgesi ve eki ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901426


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