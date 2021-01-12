***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.11.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bir yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde toplam Türk Lirası cinsinden 379.000.000.- TL tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi talebi, SPK' nın 07.01.2021 tarih ve 2/9 sayılı toplantısında, 322.000.000 TL ihraç tavanını içerecek şekilde onaylanmış olup, ihraç belgesi ve eki ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901426BIST