***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı İzin TalebiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 397.500.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimizin 23.02.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısındaKayıtlı sermaye tavanının 397.500.000-TL'ye çıkarılması ve 31.12.2020 tarihinde sona eren mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024 yılı sonuna kadar geçerli olması yönünde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı sermaye başlıklı 6. maddesinde değişiklik yapılmasına,Şirket Esas Sözleşmesinin değişikliğine izin verilmesi için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygunluk görüşü alınarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben esas sözleşme değişikliğinin, ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve gerekli işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911870BIST