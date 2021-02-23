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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.02.2021 17:10



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı İzin Talebi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 397.500.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23.02.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
Kayıtlı sermaye tavanının 397.500.000-TL'ye çıkarılması ve 31.12.2020 tarihinde sona eren mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024 yılı sonuna kadar geçerli olması yönünde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı sermaye başlıklı 6. maddesinde değişiklik yapılmasına,
Şirket Esas Sözleşmesinin değişikliğine izin verilmesi için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygunluk görüşü alınarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben esas sözleşme değişikliğinin, ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve gerekli işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911870


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