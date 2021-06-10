***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.06.2021 09:59
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı konulu Esas Sözleşme değişikliğinin tescil edilmesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 397.500.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.05.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 09.06.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.05.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda onaylanan, Esas Sözleşmenin sermaye başlıklı 6. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan artışına ilişkin değişiklik, İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından 09.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941635
BIST
11:171.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,03
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.451
11:178,5600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0299
|Açılış
|: 8,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5546
11:1710,4323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0347
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,4181
11:17517,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -4,33
|Açılış
|: 517,31
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
516,34
BIST En Aktif Hisseler11:15
|EMKEL
|2,09
|3.374.428
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.192.652
|% 10,00
|
|MZHLD
|47,88
|2.255.834
|% 9,47
|
|MAVI
|52,10
|66.127.833
|% 7,73
|
|GEDIK
|8,13
|11.335.850
|% 6,69
|
|METUR
|6,31
|3.552.975
|% -9,99
|
|DENGE
|4,24
|93.458
|% -7,83
|
|ATATP
|32,40
|163.137.772
|% -7,74
|
|SNGYO
|4,11
|27.321.562
|% -7,22
|
|TKURU
|183,10
|2.548.443
|% -5,86
|
|GARAN
|8,38
|418.294.303
|% 0,24
|
|KOZAL
|127,10
|401.165.962
|% 1,27
|
|THYAO
|14,58
|286.825.863
|% 0,14
|
|ATATP
|32,40
|163.137.772
|% -7,74
|
|EKGYO
|2,08
|160.565.348
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,08
|160.565.348
|% 1,96
|
|GARAN
|8,38
|418.294.303
|% 0,24
|
|IHLGM
|1,24
|59.437.635
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|102.947.366
|% -0,44
|
|BOBET
|4,70
|144.110.776
|% 6,09
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5584
|8,5597
|% -0,35
|
|Euro
|10,4267
|10,4315
|% -0,34
|
|Sterlin
|12,0241
|12,0844
|% -0,52
|
|Frank
|9,5130
|9,5703
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2764
|2,2878
|% -0,31
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-8,38
|
|Altın Gr.
|517
|517
|-4,44
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|72,04
|72,04
|-0,18
|
Seans Raporu
11:15
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11:27YAYLA
Yüzde 6.44 oranında artışla 4.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 956, 957 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.20 ) 1, 553
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Endeks 1, 453 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 3, 727.00 milyon TL de
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11:26GSDDE
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.71 lira fiyatla işlem gören hissede 475, 805 adet işlem