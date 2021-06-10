***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı konulu Esas Sözleşme değişikliğinin tescil edilmesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 397.500.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.05.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 09.06.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 21.05.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda onaylanan, Esas Sözleşmenin sermaye başlıklı 6. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan artışına ilişkin değişiklik, İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından 09.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941635BIST