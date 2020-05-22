***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 22 Mayıs 2020 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin uzun vadeli YP notunu B+ seviyesinde teyit ederken, not görünümünü durağandan negatife revize etmiştir. Diğer notlarında güncelleme olmamıştır. Garanti Faktoring A.Ş.'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir. Uzun Vadeli YPB+/ Negatif Görünüm Kısa Vadeli YPB Uzun Vadeli TLBB-/ Durağan Görünüm Kısa Vadeli TLB Uzun Vadeli Ulusal NotuAA(tur) Uzun Vadeli Ulusal Notu GörünümüDurağan Destek4 Garanti BBVA Faktoring'in kredi derecelendirme notlarına Türkçe ve İngilizce internet sitesinden "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında ulaşılabilmektedir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846588BIST