***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.05.2020 17:32
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 22 Mayıs 2020 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin uzun vadeli YP notunu B+ seviyesinde teyit ederken, not görünümünü durağandan negatife revize etmiştir. Diğer notlarında güncelleme olmamıştır. Garanti Faktoring A.Ş.'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir. Uzun Vadeli YPB+/ Negatif Görünüm Kısa Vadeli YPB Uzun Vadeli TLBB-/ Durağan Görünüm Kısa Vadeli TLB Uzun Vadeli Ulusal NotuAA(tur) Uzun Vadeli Ulusal Notu GörünümüDurağan Destek4 Garanti BBVA Faktoring'in kredi derecelendirme notlarına Türkçe ve İngilizce internet sitesinden "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında ulaşılabilmektedir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846588
BIST
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 375,41
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,8167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0294
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8186
En Düşük
6,7746
18:057,4290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0095
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
18:05379,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,63
|Açılış
|: 379,82
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,36
|8.590.738
|% 10,00
|
|ISGSY
|6,71
|6.768.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|19,14
|127.592.510
|% 10,00
|
|CMENT
|39,10
|6.870.943
|% 9,96
|
|YAPRK
|11,15
|28.132.813
|% 9,96
|
|TACTR
|6,49
|1.271.547
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.683.791
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.218.280
|% -9,97
|
|GLRYH
|14,48
|12.151.179
|% -9,95
|
|RTALB
|31,12
|37.383.285
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 1,33
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,81
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% -0,95
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 2,26
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,61
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2775
|8,3190
|% 0,01
|
|Frank
|6,9823
|7,0244
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8080
|1,8171
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,09
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.496
|22,10
|
|Tam
|2.533
|2.561
|22,70
|
|Yarım
|1.236
|1.252
|11,10
|
|Çeyrek
|618
|626
|5,50
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|0,03
|