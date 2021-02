***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833326Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıHayırİlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıYokturKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822883Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822883Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Bağış ve Yardım PolitikasıBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677729Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMadde 17Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiYoktur1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıT. Garanti Bankası A.Ş. %42,81, T. İhracat Kredi Bankası A.Ş. %7,56En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 81,841.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiEvet (Yes)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Madde 171.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Kar Dağıtım PolitikasıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni"Şirketimizin 25.02.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında 2019 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda karara bağlanmak üzere,Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı ""Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"" kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve KMPG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, Şirketimiz esas sözleşmesinde düzenlenen ""kârın tespiti ve dağıtımı"" esasına uygun olarak, 31.031.078,66-TL tutarındaki 2019 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 24.438.427,38-TL tutarındaki net dönem kârının, 2019 yılı dönem kârından hesaplanan 6.592.651,28-TL tutarındaki ertelenmiş vergi etkisi de dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulmasının, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı uygulamasına ilk geçişi nedeniyle oluşan ve ""Geçmiş Yıl Kar Zararı"" kalemi içerisinde sınıflanan 16.029.970,22 Türk Lirası karın Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir. "Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833326Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı30/03/2020 0 % 91,62 % 0 % 81,84 https://www.garantibbvafactoring.com/assets/pdf/2019_Tutanak-yeni.pdf Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantıları Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantıları 92 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833326İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yatırımcı İlişkileri/KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yatırımcı İlişkileri/KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yatırımcı İlişkileri/Komiteler/Kurumsal Yönetim KomitesiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yatırımcı İlişkileri/KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yatırımcı İlişkileri/Komiteler/Kurumsal Yönetim Komitesi4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıGeçmiş Dönem Bütçe ve Performans DeğerlendirmesiKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri/Ücretlendirme PolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Ücretler ile Sağlanan Tüm MenfaatlerBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 0 % 100 8 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 66 % 33 3 3Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 0 % 100 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYokturYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiRecep Baştuğ-Yönetim Kurulu Başkanı, Ali Temel- Yönetim Kurulu Başkan Vekiliİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıKomiteler ve Komite Toplantılarına KatılımYönetim kurulu başkanının adıRecep Baştuğİcra başkanı / genel müdürün adıKaya YıldırımYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYokturYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYokturKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYokturKadın üyelerin sayısı ve oranıYokturBildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıRecep BAŞTUĞ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/10/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Ali TEMEL İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/03/2017 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Cemal ONARAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/03/2017 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Osman Bahri TURGUT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 23/03/2016 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Selahattin GÜLDÜ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 19/06/2018 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Aydın Güler İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/03/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Kaya YILDIRIM İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/08/2018 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Nihat KARADAĞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 26/03/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749901 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Serkan ÇANKAYA İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 26/03/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749901 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kıdem ve İhbar Tazminat PolitikasıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıYokturİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıİnsan Kaynakları Birim YönetmeniŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriÇalışanlar, Şirket’in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin oluşması durumunda Uyum Müdürlüğü sorumluluğunda olan “etikbildirim@garantibbvafactoring.com” e-posta adresi ya da “+(90) 212 286 77 03” numaralı telefon üzerinden “ Etik Bildirim Hattı”na iletilebilmektedir.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYokturÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıYoktur3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüYokturKurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti"Garanti Faktoring A.Ş. yıllık insan gücü ihtiyaçlarını bütçe döneminde stratejik planlar ve devinim nedeniyle oluşabilecek pozisyon açıkları göz önüne alarak belirler, bütçe ve faaliyet planlarına dönüştürür. Bütçelenmiş olan pozisyonların haricinde, eleman talep edilmesi durumunda işe alım sürecinin başlayabilmesi için Genel Müdür ile İnsan Kaynakları onayı gerekmektedir. Garanti Faktoring A.Ş. bünyesindeki açık pozisyonlar, İnsan Kaynakları tarafından çeşitli işe alım portallarında yayınlanan ilanlar ve gerektiği hallerde şirketin web sitesi üzerinden duyurulur. Gelen başvurulardan uygun görülen adaylar göreve yönelik işe alım testleri ve mülakat aşamalarından geçerler. Gerekli görüldüğü takdirde adayın bilgisi dahilinde aday hakkında önceki işyerinden referans alınabilir. Gerekli sınav ve mülakatları başarıyla tamamlayamayan kişilere işe alımda hiçbir şekilde ayrımcılık yapılamaz. İşe başlaması uygun görülen aday için, şirketin ünvan yapısı ve ücret sistemi esas alınarak, üzerinde karar verilen koşullar çerçevesinde iş teklifi yapılır. Garanti Faktoring’in çalışanı kendi işinin lideridir. Çalışanlarımız karşılaştıkları yetkinlik ve performans değerlendirmeleri sonucunda kendi kariyer hedeflerini, yöneticileri ile birlikte kendileri tanımlar, planlar ve yönetirler. Bu işleyişle Garanti Faktoring, yöneticilerini dekendi içinden yetiştirmeye önem verir. Şirketimiz, fırsat eşitliği ilkesine bağlı olarak çalışanları arasında ayırım yapmaz. Bir kişiyi iş için seçmenin veya yükseltmenin ya da görevini değiştirmenin temel kriteri o kişinin o iş için uygun kişi olmasıdır. "Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti"Çalışanlarımız, nezaket ve saygı sınırları çerçevesinde profesyonel bir çalışma ortamının oluşmasını sağlayacak şekilde hareket eder. Başka bir çalışana görev, yetki ve sorumlulukları ile bağdaşmayacak biçimde şahsi işlerini yaptırmazlar. İşyeri dışında da birbirlerine sözlü saldırıda bulunmazlar veya kötü söz sarf etmezler, fiziki saldırı ve şiddet uygulaması gibi kötü muamelelerde bulunmazlar. Her kademedeki çalışanımız birbiriyle ilişkisini, işyerinde veya iş yeri dışında cinsel taciz, ayrımcılık veya kötü muamele olarak algılanmayacak ve çalışma iklimini bozmayacak şekilde sürdürür. Yöneticilerimiz iş yerlerinde her türlü kötü muamele, ayrımcılık veya cinsel taciz eylemlerine engel olabilmek amacıyla gereken tedbirleri alır, şüphelenilen durumlarda İnsan Kaynakları Birimi’ne bildirimde bulunur. Çalışanlarımız da bu konudaki şikayetlerini üst yöneticilerine veya doğrudan İnsan Kaynakları Birimi’ne bildirir. Bu tür şikayetlerde bulunmak, şikayette bulunan kişi aleyhine kullanılmaz, ciddiyetle ele alınır ve sonuçlandırılır. Her türlü kötü muamele, ayrımcılık veya cinsel taciz ile bu tür davranışların gizlenmesi yönündeki eylemler şirketimizde en şiddetli yaptırımlarla cezalandırılır. "Kurulumuzun 24.09.2020 tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe alınmıştır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYoktur3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Etik İlke ve KurallarKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler"Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim. Garanti Faktoring, gerçekleştirdiği tüm işlemlerde çevresel ve sosyal duyarlılığa azami dikkat ve özeni göstermekte, kurulan iş ilişkilerinin çevresel etkilerinin ve müşteri taleplerinin net olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda, gerçekleştirilen tüm işlemlerin ve müşteri faaliyetlerinin, Şirket politikalarının ve mevzuatın gerektirdiği sosyal ve çevresel standartları karşıladığı gözetilmektedir. Garanti Faktoring, ulusal mevzuat ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklanan ve kısıtlama getirilen faaliyetleri ve aşağıdaki konuları içeren faaliyetleri/projeleri herhangi bir çevresel ve sosyal etki değerlendirmesine tabi tutmaksızın ya da tutar sınırı gözetmeksizin finanse etmez."İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerGaranti Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Yönetim Kurulumuzun 24.09.2020 tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe alınmıştır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıhttps://www.garantibbvafactoring.com/kurumsal-yonetim.aspxKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı İlişkileri/Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe, İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulub) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKomiteler ve Komite Toplantılarına Katılımc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kuruluç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmelerd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmelere) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYokturf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYokturg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıAmacımız,Değerlerimiz ve Stratejik Önceliklerimizİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı33Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYokturÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYoktur4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıKomiteler ve Komite Toplantılarına KatılımKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/224354Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Nihat Karadağ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Serkan Çankaya Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Nihat Karadağ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Osman Bahri Turgut Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Serap Çakır Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Nihat Karadağ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Serkan Çankaya Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913567BIST