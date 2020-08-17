***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi22/06/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi22/06/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi17/08/2020AçıklamaŞirketimiz uygulamalarının "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum düzeyinin tespiti amacıyla, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye yaptırılan çalışma sonucunda Şirketimizin 17.08.2020 - 17.08.2021 dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notu 9,44 olarak belirlenmiştir. Ana başlıklar halinde derecelendirme çalışmasına bakıldığında Pay sahipleri bölümünden 92,70, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden 99, Menfaat sahipleri bölümünden 96,98 ve Yönetim Kurulu bölümünden 91,22 puan alınmıştır.Alınan notun açıklamasıŞirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş ve çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek tüm riskler tespit edilmiş ve aktif şekilde kontrol edilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkelerine tam uyumludur.Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine en üst düzeyde katılmaya/endekste kalmaya hak kazanmıştır.Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu detaylı rapor Şirketimizin internet sitesinde (www.garantibbvafactoring.com) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not92,7 99 96,98 91,22 94,4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869277BIST