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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.10.2020 16:48
GÜNCEL HABERLER



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,0891
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFA12134
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 15.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 16.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 199.997.052
İhraç Fiyatı 0,96594
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Sirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 15 Ekim 2020 talep toplama işlemi gerçekleşen, vade başlangıç tarihi 16 Ekim 2020, vade bitiş tarihi 14 Ocak 2021 olan 199.997.052,00 (YüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksanyedibinelliikiTurkLirasi) TL nominal değerli bono ihracı gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882190


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKURU 357,50 42.432.396 % 10,00  
DAGHL 17,71 35.878.304 % 10,00  
EUYO 3,75 1.634.610 % 9,97  
MERIT 94,35 1.962.528 % 9,97  
ESEN 15,03 7.816.021 % 9,95  
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16:42 Alış Satış %  
Dolar 7,9390 7,9425 % 0,13  
Euro 9,3163 9,3203 % 0,26  
Sterlin 10,2295 10,2808 % 0,12  
Frank 8,6678 8,7200 % 0,21  
Riyal 2,1127 2,1233 % 0,08  
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16:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.909 -0,08  
Altın Gr. 487 487 -0,38  
Cumhuriyet 3.221 3.269 17,00  
Tam 3.203 3.283 18,08  
Yarım 1.548 1.588 8,75  
Çeyrek 777 794 4,37  
Gümüş.Ons 24,42 24,46 0,14  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 0,03  
B. Petrol 42,48 42,48 -0,68  
Seans Raporu 16:42
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