***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 14.01.2021Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,0891Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFA12134Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 15.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 16.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 199.997.052İhraç Fiyatı 0,96594Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.01.2021Kayıt Tarihi 13.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 199.997.052Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 15 Ekim 2020 talep toplama işlemi gerçekleşen, vade başlangıç tarihi 16 Ekim 2020, vade bitiş tarihi 14 Ocak 2021 olan 199.997.052,00 (YüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksanyedibinelliikiTurkLirasi) TL nominal değerli bono itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902096BIST