***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.11.2020İlgili İh TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 11.05.2021Vade (Gün Sayısı) 117Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,9712Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFA52114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 13.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 13.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 14.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 199.955.000İhraç Fiyatı 0,9433Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 13 Ocak 2021 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 14 Ocak 2021, vade bitiş tarihi 11 Mayıs 2021 olan 199.955.000 TL (YüzDoksandokuzMilyonDokuzyüzellibeşbinTürkLirası) nominal değerli bono ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902174BIST