***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.01.2021 17:25
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.11.2020
İlgili İh TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 117
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,9712
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFA52114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 13.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 14.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 199.955.000
İhraç Fiyatı 0,9433
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 13 Ocak 2021 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 14 Ocak 2021, vade bitiş tarihi 11 Mayıs 2021 olan 199.955.000 TL (YüzDoksandokuzMilyonDokuzyüzellibeşbinTürkLirası) nominal değerli bono ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902174
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