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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.05.2020 13:19
GÜNCEL HABERLER



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ TEMEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Y.K. Üyeliği T.Garanti Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
OSMAN BAHRİ TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Y.K. Üyesi T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı. Garanti Finansal Kiralama A.Ş, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.?de Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeliği T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Garanti Kültür A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyeliği Garanti Leasing SA, Garanti Consumer Finance SA ve Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.?de ise Denetim Komitesi Üyeliği. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
CEMAL ONARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı T. Garanti Bankası A.Ş.'de genel müdür yardımcılığı. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
SELAHATTİN GÜLDÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - T. Garanti Bankası A.Ş.' de genel müdür yardımcılığı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş.' de yönetim kurulu üyeliği. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
KAYA YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli - Evet 0 Bağımsız Üye Değil
NİHAT KARADAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 26.03.2019 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749862 Değerlendirildi Hayır
SERKAN ÇANKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 26.03.2019 İcrada Görevli Değil İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü Müdürlüğü?nü ve Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliğini yürütmektedir. Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749862 Değerlendirildi Hayır
RECEP BAŞTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 15.10.2019 Yönetim Kurulu Üyeliği T. Garanti Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür. Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır
AYDIN GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.03.2020 T. Garanti Bankası A.Ş. Aktif Pasif Yönetimi, Sermaye, Yatırımcı İlişkileri ve Finans'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş., Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş. Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ve Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842976


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