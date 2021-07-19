***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.03.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında25.03.2021 Tarihinde yapılan genel kurul toplantısında Sayın Recep Baştuğ'a yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş olup Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında görev dağılımı yapmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığına Recep Baştuğ, Yönetim Kurulu Vekilliği görevine Cemal Onaran, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Aydın Güler, Osman Bahri Turgut, Sibel Kaya ve Ayşegül Gülgör katılanların oy birliği ile seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Baştuğ'a diğer yönetim kurulu üyelerimin imza yetkileri değiştirilmeksizin A Grubu imza yetkisi verilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951614BIST