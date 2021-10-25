***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.10.2021 17:01
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No: 15 K: 3 34899 Pendik - İstanbul
Elektronik Posta Adresi
E-posta
hazine@garantibbvafilo.com.tr
garantifilo@hs03.kep.tr
info@garantibbvafilo.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Çamçeşme Mahallesi Tersan Caddesi No: 15 K: 3 34899 Pendik - İstanbul 0 (216) 625 43 00 0 (216) 625 43 01
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yaman Doğansoy Genel Müdür Yardımcısı 01.03.2020 (0216)625 43 60 ydogansoy@garantibbvafilo.com.tr
Müfide Meltem Aksoy Finans Direktörü 12.03.2018 (0216) 625 43 65 maksoy@garantibbvafilo.com.tr
Gözde Midillioğlu Genel Müdür Yardımcısı 01.05.2012 (0216) 625 43 06 gtezel@garantibbvafilo.com.tr
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono 600000000 TRY Yurtiçi 18.03.2021 18.03.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Osman Bahri Turgut Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.03.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Garanti Finansal Kiralama A.Ş, T.Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Garanti Kültür A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyeliği Garanti Leasing SA ve Garanti Consumer Finance SA?da ise Denetim Komitesi Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Ayşegül Gülgör Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.02.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
CEMAL ONARAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı T.Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AYDIN GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili T.Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti Finansal Kiralama A.Ş.?de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Bağımsız Üye Değil
RECEP BAŞTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Garanti BBVA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti BBVA International N.V., Garanti BBVA S.A. (Romanya), Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti BBVA Faktoring A.Ş., Garanti BBVA Finansal Kiralama A.Ş., Garanti BBVA Ödeme Sistemleri A.Ş. ve Garanti BBVA Bilişim Teknolojisi ve Tic. T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
SİBEL KAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.01.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ayşegül Gülgör Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bulunmamaktadır
Gözde Midillioğlu Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Bulunmamaktadır
YAMAN DOĞANSOY Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Garanti BBVA Bölge Müdürü, Garanti Filo Genel Müdür Yardımcısı Bulunmamaktadır
KORAY PİŞİRİCİ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Garanti BBVA Emeklilik Satış Birim Müdürü, Garanti BBVA Filo Genel Müdür Yardımcısı Bulunmamaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972203
BIST