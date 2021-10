***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No: 15 K: 3 34899 Pendik - İstanbulElektronik Posta AdresiE-postahazine@garantibbvafilo.com.trgarantifilo@hs03.kep.trinfo@garantibbvafilo.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksÇamçeşme Mahallesi Tersan Caddesi No: 15 K: 3 34899 Pendik - İstanbul 0 (216) 625 43 00 0 (216) 625 43 01Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoYaman Doğansoy Genel Müdür Yardımcısı 01.03.2020 (0216)625 43 60 ydogansoy@garantibbvafilo.com.trMüfide Meltem Aksoy Finans Direktörü 12.03.2018 (0216) 625 43 65 maksoy@garantibbvafilo.com.trGözde Midillioğlu Genel Müdür Yardımcısı 01.05.2012 (0216) 625 43 06 gtezel@garantibbvafilo.com.trPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil/Bono 600000000 TRY Yurtiçi 18.03.2021 18.03.2022 Nitelikli Yatırımcıya SatışYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOsman Bahri Turgut Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.03.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Garanti Finansal Kiralama A.Ş, T.Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Garanti Kültür A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyeliği Garanti Leasing SA ve Garanti Consumer Finance SA?da ise Denetim Komitesi Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiAyşegül Gülgör Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.02.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bağımsız Üye DeğilCEMAL ONARAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı T.Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiAYDIN GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili T.Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti Finansal Kiralama A.Ş.?de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Bağımsız Üye DeğilRECEP BAŞTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Garanti BBVA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti BBVA International N.V., Garanti BBVA S.A. (Romanya), Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti BBVA Faktoring A.Ş., Garanti BBVA Finansal Kiralama A.Ş., Garanti BBVA Ödeme Sistemleri A.Ş. ve Garanti BBVA Bilişim Teknolojisi ve Tic. T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilSİBEL KAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.01.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAyşegül Gülgör Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür BulunmamaktadırGözde Midillioğlu Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı BulunmamaktadırYAMAN DOĞANSOY Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Garanti BBVA Bölge Müdürü, Garanti Filo Genel Müdür Yardımcısı BulunmamaktadırKORAY PİŞİRİCİ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Garanti BBVA Emeklilik Satış Birim Müdürü, Garanti BBVA Filo Genel Müdür Yardımcısı Bulunmamaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972203BIST