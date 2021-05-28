***GEDIK* *AEFES* *INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.05.2021 09:14
***GEDIK******AEFES******INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AEFES, GEDIK, INDES]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AEFES.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,9348 TL Teorik Fiyat: 22,725 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) GEDIK.E %97,5 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 8,762 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) GEDIK.E %12,5 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 8,762 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) INDES.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1966348 TL Teorik Fiyat: 6,693 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938580
BIST
11:271.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,52
|Açılış
|: 1.413
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|Önceki Kapanış
|: 1.415
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1.418
En Düşük
1.401
11:278,5692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0710
|Açılış
|: 8,5250
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|Önceki Kapanış
|: 8,4450
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8,5995
En Düşük
8,4921
11:2710,4571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
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|Açılış
|: 10,3850
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|Önceki Kapanış
|: 10,3000
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10,4730
En Düşük
10,3424
11:27520,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,13
|Açılış
|: 520,39
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|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
522,56
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler11:25
|UZERB
|46,18
|61.466
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|31.101.933
|% 9,72
|
|IZTAR
|22,32
|12.028.372
|% 9,30
|
|TUCLK
|11,42
|46.571.273
|% 6,53
|
|SRVGY
|87,85
|13.903.960
|% 6,36
|
|AYES
|19,98
|416.903
|% -10,00
|
|CASA
|131,00
|218.901
|% -9,97
|
|KUTPO
|40,12
|73.119.339
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|34.044.331
|% -9,93
|
|MERIT
|209,10
|203.663
|% -9,72
|
|THYAO
|12,93
|491.521.224
|% -0,92
|
|GARAN
|8,00
|478.525.352
|% 0,50
|
|EREGL
|19,14
|347.819.208
|% 1,48
|
|YKBNK
|2,14
|300.395.804
|% -0,93
|
|KOZAL
|121,30
|246.029.510
|% -1,70
|
|YKBNK
|2,14
|300.395.804
|% -0,93
|
|EKGYO
|1,87
|175.012.278
|% -1,06
|
|GARAN
|8,00
|478.525.352
|% 0,50
|
|THYAO
|12,93
|491.521.224
|% -0,92
|
|VAKBN
|3,52
|119.058.225
|% -1,12
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5641
|8,5677
|% 0,82
|
|Euro
|10,4339
|10,4495
|% 0,59
|
|Sterlin
|12,1152
|12,1760
|% 0,68
|
|Frank
|9,4912
|9,5484
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2745
|2,2859
|% 0,67
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-4,04
|
|Altın Gr.
|520
|520
|1,75
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,01
|
|B. Petrol
|69,24
|69,24
|0,04
|