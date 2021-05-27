***GEDIK* *AEFES* *INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
27.05.2021 17:02
***GEDIK******AEFES******INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AEFES, INDES, GEDIK
28.05.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ANADOLU EFES AEFES 1,9348 1,64458
INDEKS BILGISAYAR INDES 0,1966348 0,1671395
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
GEDIK Y. MEN. DEG. GEDIK 110,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938442
BIST
18:051.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,03
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
18:058,5318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0759
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5337
En Düşük
8,4264
18:0510,4377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1220
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4377
En Düşük
10,2928
18:05517,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,77
|Açılış
|: 517,40
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,19
|25.344.278
|% 10,00
|
|SRVGY
|82,60
|24.924.133
|% 9,99
|
|TUCLK
|10,72
|66.297.091
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.663.176
|% 9,95
|
|ISBIR
|7.829,80
|3.324.482
|% 8,45
|
|KUTPO
|44,56
|124.325.356
|% -9,98
|
|ISGSY
|12,28
|62.911.728
|% -9,97
|
|GEDZA
|45,78
|44.859.004
|% -9,97
|
|METUR
|26,78
|30.088.120
|% -9,95
|
|DERHL
|5,93
|56.202.266
|% -9,88
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|SAHOL
|8,44
|890.970.125
|% -0,35
|
|EREGL
|18,86
|692.222.137
|% -1,15
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|418.188.608
|% -0,53
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|KARSN
|4,68
|515.403.127
|% -3,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5257
|8,5318
|% 0,90
|
|Euro
|10,4053
|10,4377
|% 1,18
|
|Sterlin
|12,0262
|12,0865
|% 1,02
|
|Frank
|9,4321
|9,4889
|% 0,57
|
|Riyal
|2,2609
|2,2723
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-4,06
|
|Altın Gr.
|517
|517
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|0,06
|
|B. Petrol
|68,96
|68,96
|0,23
|