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***GEDIK* *AEFES* *INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

27.05.2021 17:02



***GEDIK******AEFES******INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AEFES, INDES, GEDIK

28.05.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ANADOLU EFES AEFES 1,9348 1,64458
INDEKS BILGISAYAR INDES 0,1966348 0,1671395

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
GEDIK Y. MEN. DEG. GEDIK 110,00000 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938442


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Gümüş.Ons 27,73 27,76 0,06  
Gümüş Gr. 7,58 7,59 0,06  
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