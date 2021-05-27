***GEDIK* *AEFES* *INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***GEDIK******AEFES******INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AEFES, INDES, GEDIK28.05.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaANADOLU EFES AEFES 1,9348 1,64458INDEKS BILGISAYAR INDES 0,1966348 0,1671395Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaGEDIK Y. MEN. DEG. GEDIK 110,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938442BIST