***GEDIK* *ALFAS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
08.11.2022 14:25
***GEDIK******ALFAS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077939
BIST
14:494.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 70,57
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
14:4918,6070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1300
|Açılış
|: 18,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
14:4918,6177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0827
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
14:491.000,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,20
|Açılış
|: 1.000,35
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler14:47
|GUBRF
|162,80
|723.711.066
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|28.983.892
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|32.299.677
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|34.327.344
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|36,40
|10.086.311.777
|% -0,60
|
|THYAO
|115,00
|8.982.468.314
|% 7,28
|
|EKGYO
|5,01
|4.102.347.117
|% 4,59
|
|ASELS
|36,88
|3.980.626.391
|% 3,42
|
|KRDMD
|13,31
|3.629.531.133
|% -3,90
|
|EKGYO
|5,01
|4.102.347.117
|% 4,59
|
|EREGL
|36,40
|10.086.311.777
|% -0,60
|
|KRDMD
|13,31
|3.629.531.133
|% -3,90
|
|SKBNK
|2,14
|529.520.385
|% 2,88
|
|ISCTR
|9,33
|1.976.329.906
|% 0,86
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6045
|18,6070
|% 0,70
|
|Euro
|18,6042
|18,6177
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,2623
|21,3689
|% 0,21
|
|Frank
|18,7144
|18,8271
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9350
|4,9597
|% 0,62
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,45
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.001
|5,49
|
|Cumhuriyet
|6.666
|6.766
|-22,00
|
|Tam
|6.696
|6.745
|-3,00
|
|Yarım
|3.263
|3.298
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,76
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,44
|0,07
|
|B. Petrol
|97,22
|97,22
|-0,70
|
Seans Raporu
14:47
daha fazla
-
15:04PGSUS
Yüzde 7.57 oranında artışla 386.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 086, 301 adet işlem
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15:03PRDGS
Yüzde 4.87 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 596, 299 adet işlem
-
15:02TEZOL
Yüzde 6.79 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 472, 398 adet işlem
-
15:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 95, 4 artarak (% 2.01 ) 4, 833
-
15:01XU100
Endeks 4, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 65 üstünde . İşlem hacmi 78, 712.00 milyon TL de