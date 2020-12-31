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***GEDIK* *ALNTF* *GLYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

31.12.2020 17:33



***GEDIK******ALNTF******GLYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [GEDIK, GLYHO, ALNTF]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GEDIK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGDKME2113 40.000.000 30.12.2020 27.10.2021 05.01.2021
- Global Yatırım Holding A.Ş. GLYHO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMD32119 50.000.000 30.12.2020 29.03.2021 05.01.2021
- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNF42114 89.500.000 31.12.2020 30.04.2021 05.01.2021
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GEDIK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGDKME2121 60.000.000 31.12.2020 27.10.2021 05.01.2021


İlgili Şirketler [GEDIK, GLYHO, ALNTF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896125


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Cumhuriyet 3.004 3.049 45,00  
Tam 2.989 3.066 45,90  
Yarım 1.445 1.483 22,21  
Çeyrek 725 742 11,10  
Gümüş.Ons 26,50 26,54 -0,12  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 0,00  
B. Petrol 51,14 51,14 -0,49  
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