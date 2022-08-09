***GEDIK* *AZTEK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
09.08.2022 14:56
***GEDIK******AZTEK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053446
BIST
14:482.782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -13,48
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
14:4817,9164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0332
|Açılış
|: 17,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
14:4818,3278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
14:481.031,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.031,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler14:46
|KRTEK
|22,00
|39.970.706
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|44.504.120
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|43.513.893
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.110.304
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|61.513.585
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|11.804.798
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|130.921.213
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|KZBGY
|36,26
|30.593.963
|% -9,21
|
|AKSUE
|29,98
|12.634.925
|% -6,72
|
|THYAO
|58,35
|3.272.946.613
|% -0,68
|
|ISCTR
|5,96
|1.921.220.697
|% -6,29
|
|TUPRS
|278,60
|1.249.481.342
|% 1,86
|
|EKGYO
|3,49
|1.230.579.769
|% 1,45
|
|SASA
|51,15
|1.114.937.849
|% -1,63
|
|EKGYO
|3,49
|1.230.579.769
|% 1,45
|
|ISCTR
|5,96
|1.921.220.697
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,22
|1.071.608.595
|% 0,38
|
|MOBTL
|1,99
|364.039.747
|% 5,85
|
|ALBRK
|1,61
|194.255.396
|% 3,87
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9010
|17,9203
|% -0,16
|
|Euro
|18,3084
|18,3207
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,6092
|21,7176
|% 0,09
|
|Frank
|18,6936
|18,8062
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7491
|4,7730
|% -0,13
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|1,96
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.032
|0,25
|
|Cumhuriyet
|6.897
|7.001
|21,00
|
|Tam
|6.917
|6.980
|-7,00
|
|Yarım
|3.370
|3.413
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.706
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,64
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,05
|
|B. Petrol
|97,95
|97,95
|1,30
|
Seans Raporu
14:46
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