***GEDIK* *BAYRK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
27.05.2020 14:02
***GEDIK******BAYRK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ye ait Fiyat Tespit Raporu'nun değerlendirildiği raporumuz ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846881
BIST
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|25.203.047
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|TKURU
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|208.551
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|30,10
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|TUPRS
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|PGSUS
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|EKGYO
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|% 5,88
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|2,93
|396.547.678
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|
|GARAN
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|
|THYAO
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
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|Alış
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|Altın Ons
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|1.701
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|Altın Gr.
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|370
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|2.432
|1,50
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|Tam
|2.474
|2.495
|1,70
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|Yarım
|1.207
|1.220
|0,70
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|Gümüş.Ons
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