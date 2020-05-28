***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 11:55
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDIK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847177
BIST
12:06104.567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -386,93
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.554
12:066,7966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0244
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7979
En Düşük
6,7656
12:067,4825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0227
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4855
En Düşük
7,4416
12:06375,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,50
|Açılış
|: 375,86
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
376,37
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,46
|4.119.453
|% 9,58
|
|HLGYO
|1,65
|46.810.042
|% 8,55
|
|KENT
|511,40
|9.543.893
|% 7,98
|
|BIZIM
|14,94
|95.808.243
|% 7,48
|
|MNDRS
|1,92
|153.587.254
|% 5,49
|
|CMENT
|31,68
|4.010.526
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.153.997
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|91.335
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,74
|7.826.500
|% -9,97
|
|CMBTN
|73,75
|3.100.714
|% -9,95
|
|THYAO
|12,39
|1.882.236.961
|% 0,49
|
|GARAN
|7,74
|1.287.633.200
|% 1,31
|
|PGSUS
|57,40
|627.173.674
|% -2,88
|
|AKBNK
|5,63
|393.380.432
|% 0,54
|
|ASELS
|29,90
|347.508.928
|% -0,60
|
|GARAN
|7,74
|1.287.633.200
|% 1,31
|
|THYAO
|12,39
|1.882.236.961
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,41
|167.543.065
|% -1,40
|
|YKBNK
|2,22
|230.221.668
|% 0,45
|
|MNDRS
|1,92
|153.587.254
|% 5,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3023
|8,3439
|% 0,27
|
|Frank
|6,9805
|7,0226
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8041
|1,8132
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|11,36
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,48
|
|Cumhuriyet
|2.440
|2.470
|23,70
|
|Tam
|2.512
|2.546
|35,80
|
|Yarım
|1.226
|1.239
|11,90
|
|Çeyrek
|613
|620
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|34,54
|34,54
|-0,06
|