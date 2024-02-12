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***GEDIK* *BORSK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.02.2024 10:09
***GEDIK* *BORSK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GEDIK******BORSK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Bor Şeker A.Ş. ("Bor Şeker") paylarının halka arzında 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan 70.000.000 TL nominal değerli payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.  Bu çerçevede, Bor Şeker paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde 74.181.414 TL, çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcı kategorisinde 638.711 TL, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde 176.410.620 TL, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise 25.250.000 TL olmak üzere toplam 276.480.745 TL nominal talep toplanmıştır.  Bor Şeker'in 1.857.800.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 70.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 2.598.451 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 273 adet çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcıya, 198 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 8 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 2.598.930 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.  Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %59,09, çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılar için %0,91, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %30,0 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %10,0 olarak gerçekleşmiştir.  Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında ekte yer almaktadır.   Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248751


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