***GEDIK* *BORSK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2024 10:09
***GEDIK******BORSK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Bor Şeker AŞ paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki ve idari sorumluluğu bulunan kişiler tarafından satın alınan pay tutarları ekteki tabloda yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248752
BIST
'
13:049.135
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 89,21
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.113
En Yüksek
9.160
13:0430,6998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0253
|Açılış
|: 30,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7044
En Düşük
30,5992
13:0433,0927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0203
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
13:041.994,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,11
|Açılış
|: 1.994,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,20
En Düşük
1.992,12
BIST En Aktif Hisseler13:04
|YONGA
|61,25
|488.346
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|1.129.769
|% 0,00
|
|OZKGY
|9,82
|101.493.593
|% 0,00
|
|OZKGY
|9,82
|101.493.593
|% 0,00
|
|YONGA
|61,25
|488.346
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|1.129.769
|% 0,00
|
|OZKGY
|9,82
|101.493.593
|% 0,00
|
|OZKGY
|9,82
|101.493.593
|% 0,00
|
|THYAO
|290,75
|7.213.250.591
|% 0,00
|
|REEDR
|45,78
|3.415.805.628
|% 0,00
|
|GUBRF
|178,30
|3.207.070.123
|% 0,00
|
|TUPRS
|158,80
|3.135.452.180
|% 0,00
|
|SASA
|40,98
|2.903.323.404
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,85
|259.747.326
|% 0,00
|
|BEGYO
|5,12
|745.112.975
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,97
|662.459.832
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,47
|300.807.138
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,47
|432.891.383
|% 0,00
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6945
|30,6998
|% 0,08
|
|Euro
|33,0809
|33,0927
|% -0,06
|
|Sterlin
|38,6347
|38,8285
|% 0,02
|
|Frank
|34,9153
|35,1257
|% -0,05
|
|Riyal
|8,1620
|8,2029
|% 0,09
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,88
|% 0,66
|
|Platin
|877,33
|878,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|873,56
|878,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,44
|2.020,72
|% 0,66
|