***GEDIK* *BYDNR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
14.08.2023 16:31
***GEDIK******BYDNR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [BYDNR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Baydöner Restoranları AŞ'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185178
BIST
'
17:297.755
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 41,00
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:2927,0573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0919
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:2929,5284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0794
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:291.660,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.660,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:29
|RYSAS
|33,66
|62.580.521
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.764.756
|% 10,00
|
|MERCN
|39,38
|80.697.617
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|22.282.085
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|6.393.957
|% 10,00
|
|PEGYO
|7,26
|143.859.638
|% -9,25
|
|MNDRS
|10,02
|289.415.128
|% -8,99
|
|SDTTR
|410,00
|4.080.030.806
|% -7,72
|
|DYOBY
|26,06
|118.859.447
|% -6,86
|
|ISSEN
|14,29
|240.011.112
|% -6,48
|
|ASTOR
|142,20
|12.047.357.426
|% 9,98
|
|EREGL
|42,84
|11.442.488.061
|% 4,39
|
|THYAO
|261,40
|9.025.769.586
|% -1,62
|
|TUPRS
|115,20
|5.741.033.107
|% 3,78
|
|PETKM
|19,09
|5.208.472.617
|% 0,90
|
|ZOREN
|4,52
|2.454.564.930
|% 9,71
|
|SKBNK
|3,86
|1.168.556.137
|% 1,85
|
|YKBNK
|15,95
|4.536.405.470
|% 1,21
|
|PETKM
|19,09
|5.208.472.617
|% 0,90
|
|EREGL
|42,84
|11.442.488.061
|% 4,39
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0488
|27,0573
|% 0,34
|
|Euro
|29,5155
|29,5284
|% -0,27
|
|Sterlin
|34,1311
|34,3022
|% 0,02
|
|Frank
|30,6274
|30,8119
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1900
|7,2261
|% 0,34
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-5,20
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.661
|1,04
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.125
|11.205
|17,00
|
|Yarım
|5.580
|5.628
|8,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.814
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,66
|19,68
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,54
|86,54
|-0,27
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44GZNMI
Yüzde 7.38 oranında artışla 22.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 446 adet işlem
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 32 artarak (% 0.17 ) 8, 393
-
17:43XU100
Endeks 7, 765 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 153, 633.00 milyon TL de
-
17:43ISMEN
Yüzde 5.56 oranında artışla 36.86 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 132, 015 adet işlem
-
17:42MARKA
Yüzde 7.86 oranında artışla 13.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 793, 585 adet işlem