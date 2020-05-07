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***GEDIK* *CEOEM*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim

07.05.2020 11:34
GÜNCEL HABERLER



***GEDIK******CEOEM*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi CEO Event Medya A.Ş., Satışa Hazır Hale Getirilen Payların Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler CEOEM

İlgili Şirket CEO EVENT MEDYA A.Ş.
Mevcut Sermaye 42.300.000
Satışa Hazır Bekletilen Pay Tutarı (Nominal TL) 1.700.000
En Son Satış Yapılabilecek Tarih 20.05.2020
Satışa Başlanma Tarihi 05.05.2020

Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satış Yapılan Tutar Satış Başlangıç Tarihi Satış Bitiş Tarihi
B Grubu, CEOEM, TRECEOM00011 1.700.000 05.05.2020 05.05.2020

Toplam Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satışa Hazır Bekletilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Satış Yapılan Toplam Tutar Kalan Pay Tutarı
B Grubu, CEOEM, TRECEOM00011 1.700.000 1.700.000 0

Satışın Tamamlandığı Tarih 05.05.2020

Ek Açıklamalar
05.05.2020 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında herhangi bir değişiklik yoktur. İlgili şirket seçilerek tekrar gönderilmiştir.
Ceo Event Medya A.Ş. 'nin 23.05.2019 tarihinde 4,80 TL birim fiyat ile halka arz edilen 6.800.000 TL nominal tutarlı sermayesini temsil eden payları, 31.05.2019 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'da görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 6.800.000 TL nominal değerli payların % 25' ine tekabül eden 1.700.000 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen 1.700.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı ortalama 3,5434 TL fiyattan 05.05.2020 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Satılan payların miktarları ve satış fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Satış Fiyatı (TL)
Satılan Pay Miktarı

3,53
140.000

3,54
840.000

3,55
720.000

Toplam
1.700.000






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843281


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 14,52 13.948.041 % 10,00  
IZTAR 5,72 2.268.489 % 10,00  
ARTI 2,42 218.770 % 10,00  
UZERB 3,85 413.428 % 10,00  
RODRG 2,42 496.294 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9053 8,9500 % 0,52  
Frank 7,3813 7,4258 % 0,34  
Riyal 1,9207 1,9303 % 0,51  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.693 1.694 8,25  
Altın Gr. 394 394 4,17  
Cumhuriyet 2.525 2.577 27,70  
Tam 2.599 2.644 28,40  
Yarım 1.268 1.292 13,90  
Çeyrek 632 646 6,90  
Gümüş.Ons 15,01 15,04 0,18  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,05  
B. Petrol 31,70 31,70 1,98  
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