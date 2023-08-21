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***GEDIK* *CRDFA* *HDFFL* *AKTVK* *ATAYM* *TTKOM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

21.08.2023 17:35
***GEDIK* *CRDFA* *HDFFL* *AKTVK* *ATAYM* *TTKOM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***GEDIK******CRDFA******HDFFL******AKTVK******ATAYM******TTKOM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ATAYM, TTKOM, AKTVK, HDFFL, CRDFA, GEDIK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ATAYM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATAM12410 60.000.000 21.08.2023 16.01.2024 23.08.2023
- Türk Telekomünikasyon A.Ş. TTKOM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTTLK22410 291.500.000 21.08.2023 14.02.2024 23.08.2023
- Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. AKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDABVKK2312 170.000.000 18.08.2023 16.11.2023 23.08.2023
- Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. AKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDABVK22412 155.000.000 18.08.2023 13.02.2024 23.08.2023
- Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. AKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDABVK52427 145.000.000 18.08.2023 16.05.2024 23.08.2023
- Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. AKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDABVK82416 130.000.000 18.08.2023 15.08.2024 23.08.2023
- Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. HDFFL Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSHDAK92418 250.000.000 21.08.2023 04.09.2024 23.08.2023
- Credıtwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFCK2321 10.000.000 21.08.2023 29.11.2023 23.08.2023
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GEDIK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGDKMK2321 100.000.000 21.08.2023 21.11.2023 23.08.2023
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GEDIK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGDKM22419 100.000.000 21.08.2023 19.02.2024 23.08.2023


İlgili Şirketler [ATAYM, TTKOM, AKTVK, HDFFL, CRDFA, GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187693


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CVKMD 441,30 964.112.452 % 10,00  
ULKER 53,35 953.074.232 % 10,00  
TATEN 29,92 7.598.812 % 10,00  
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Tam 11.102 11.192 64,00  
Yarım 5.568 5.622 33,00  
Çeyrek 2.776 2.811 16,00  
Gümüş.Ons 22,99 23,01 0,24  
Gümüş Gr. 20,04 20,06 0,25  
B. Petrol 84,89 84,89 0,07  
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