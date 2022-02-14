***GEDIK* *DAPGM*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
14.02.2022 09:04
***GEDIK******DAPGM*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ‘ nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001414
BIST
11:481.984
En Yüksek
|Değişim
|: -3,28%
|| -67,37
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.026
En Düşük
1.977
11:4813,6006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0976
|Açılış
|: 13,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6006
En Düşük
13,4772
11:4815,3855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0514
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,3947
En Düşük
15,3137
11:48810,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,57
|Açılış
|: 810,73
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
811,29
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler11:48
|DERIM
|4,41
|2.262.103
|% 23,18
|
|PKENT
|719,10
|7.847.127
|% 9,99
|
|ATSYH
|13,39
|503.076
|% 9,93
|
|SERVE
|19,57
|138.497
|% 8,72
|
|INVEO
|32,04
|91.864.018
|% 8,46
|
|INTEM
|100,80
|15.169.226
|% -9,92
|
|DESA
|10,01
|6.973.031
|% -9,33
|
|ORCAY
|27,68
|66.353.399
|% -9,13
|
|AVOD
|3,68
|11.911.900
|% -8,23
|
|EMNIS
|24,20
|1.210
|% -6,92
|
|THYAO
|28,24
|1.896.629.230
|% -4,66
|
|ASELS
|21,48
|928.699.437
|% -1,20
|
|TUPRS
|191,00
|684.602.216
|% -3,39
|
|KRDMD
|11,46
|646.257.434
|% -4,42
|
|YKBNK
|3,98
|519.594.167
|% -2,93
|
|YKBNK
|3,98
|519.594.167
|% -2,93
|
|EKGYO
|2,24
|190.950.608
|% -3,45
|
|THYAO
|28,24
|1.896.629.230
|% -4,66
|
|KRDMD
|11,46
|646.257.434
|% -4,42
|
|ODAS
|1,27
|55.458.956
|% -2,31
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5937
|13,6006
|% 0,72
|
|Euro
|15,3752
|15,3855
|% 0,34
|
|Sterlin
|18,2802
|18,3719
|% 0,20
|
|Frank
|14,6059
|14,6939
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6086
|3,6267
|% 0,57
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-4,32
|
|Altın Gr.
|809
|809
|1,23
|
|Cumhuriyet
|5.352
|5.433
|82,00
|
|Tam
|5.327
|5.460
|62,41
|
|Yarım
|2.575
|2.641
|30,18
|
|Çeyrek
|1.291
|1.320
|15,10
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,32
|10,33
|0,08
|
|B. Petrol
|94,23
|94,23
|-0,21
|
Seans Raporu
11:48
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12:03XU100
Endeks 1, 984 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 27 altında . İşlem hacmi 11, 549.00 milyon TL de
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12:02AVOD
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 162, 670 adet işlem
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11:59DESA
Yüzde -9.42 oranında düşüşle 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 642, 242 adet işlem
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11:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, KRDMD, PGSUS
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11:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, ASELS, GARAN