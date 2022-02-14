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***GEDIK* *DAPGM*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

14.02.2022 09:04
***GEDIK* *DAPGM*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Ar


***GEDIK******DAPGM*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.  ‘  nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001414


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DERIM 4,41 2.262.103 % 23,18  
PKENT 719,10 7.847.127 % 9,99  
ATSYH 13,39 503.076 % 9,93  
SERVE 19,57 138.497 % 8,72  
INVEO 32,04 91.864.018 % 8,46  
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11:48 Alış Satış %  
Dolar 13,5937 13,6006 % 0,72  
Euro 15,3752 15,3855 % 0,34  
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Frank 14,6059 14,6939 % 0,43  
Riyal 3,6086 3,6267 % 0,57  
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11:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.857 -4,32  
Altın Gr. 809 809 1,23  
Cumhuriyet 5.352 5.433 82,00  
Tam 5.327 5.460 62,41  
Yarım 2.575 2.641 30,18  
Çeyrek 1.291 1.320 15,10  
Gümüş.Ons 23,73 23,76 0,14  
Gümüş Gr. 10,32 10,33 0,08  
B. Petrol 94,23 94,23 -0,21  
Seans Raporu 11:48
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