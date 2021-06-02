***GEDIK* *DARDL* *BOBET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
02.06.2021 09:10
***GEDIK******DARDL******BOBET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BOBET, DARDL, GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939492
BIST
12:001.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,36
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
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1.431
En Düşük
1.419
12:008,6278
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1088
|Açılış
|: 8,6050
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|Önceki Kapanış
|: 8,5000
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8,8122
En Düşük
8,5189
12:0010,5205
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 10,3950
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10,7614
En Düşük
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|Açılış
|: 526,15
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|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler12:00
|EPLAS
|27,50
|654.198
|% 9,56
|
|DERIM
|11,95
|25.808.919
|% 9,23
|
|DIRIT
|6,15
|77.176
|% 7,89
|
|TRCAS
|4,26
|37.924.619
|% 7,85
|
|KENT
|275,00
|226.875
|% 7,84
|
|MRGYO
|1,26
|12.369.993
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,50
|79.659
|% -8,62
|
|IZFAS
|6,81
|10.275.456
|% -7,09
|
|DOGUB
|5,00
|5.698.558
|% -6,89
|
|OYAYO
|8,36
|7.406.931
|% -5,75
|
|SASA
|34,90
|806.823.409
|% 2,95
|
|THYAO
|13,60
|559.702.852
|% 0,82
|
|GARAN
|7,99
|507.519.384
|% -1,36
|
|PETKM
|6,35
|498.929.583
|% 1,93
|
|TUPRS
|100,10
|374.096.273
|% 1,52
|
|YKBNK
|2,19
|292.842.352
|% -0,90
|
|PETKM
|6,35
|498.929.583
|% 1,93
|
|GARAN
|7,99
|507.519.384
|% -1,36
|
|EKGYO
|1,95
|96.487.830
|% 1,04
|
|THYAO
|13,60
|559.702.852
|% 0,82
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6264
|8,6278
|% 1,28
|
|Euro
|10,5144
|10,5205
|% 1,07
|
|Sterlin
|12,1604
|12,2214
|% 1,18
|
|Frank
|9,5421
|9,5996
|% 0,93
|
|Riyal
|2,2939
|2,3054
|% 1,29
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-3,61
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,73
|
|Cumhuriyet
|3.479
|3.532
|42,00
|
|Tam
|3.461
|3.548
|38,68
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|18,71
|
|Çeyrek
|839
|858
|9,35
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,05
|
|B. Petrol
|70,72
|70,72
|0,47
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