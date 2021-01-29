***GEDIK* *DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim









***GEDIK******DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Dinamik Isı Makine Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Satışa Hazır Hale Getirilen Payların Satışı Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler DNISIDüzeltme Nedeni Satış yapılmasıİlgili Şirket DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Mevcut Sermaye 25.150.000Satışa Hazır Bekletilen Pay Tutarı (Nominal TL) 2.175.000En Son Satış Yapılabilecek Tarih 20.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 01.12.2020Satış BilgileriPay Grup Bilgileri Satış Yapılan Tutar Satış Başlangıç Tarihi Satış Bitiş TarihiB Grubu, DNISI, TREDIMY00027 450.000 01.12.2020 01.12.2020B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 500.000 12.01.2021 12.01.2021B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 693.000 29.01.2021 29.01.2021Toplam Satış BilgileriPay Grup Bilgileri Satışa Hazır Bekletilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Satış Yapılan Toplam Tutar Kalan Pay TutarıB Grubu, DNISI, TREDIMY00027 2.175.000 1.643.000 532.000Satışın Tamamlandığı Tarih 29.01.2021Ek AçıklamalarDinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27-28.08.2020 tarihlerinde 3,52 TL birim fiyat ile halka arz edilen 8.700.000 TL nominal tutarlı sermayesini temsil eden payları, 03.09.2020 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 8.700.000 TL nominal değerli payların %25'ine tekabül eden 2.175.000 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen 2.175.000 TL nominal değerli payların 693.000 adedinin satışı aşağıda tabloda yer alan fiyat seviyelerinden 29.01.2021 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Satılan payların miktarları ve satış fiyatı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.Satış Fiyatı (TL) Satılan Pay Miktarı15,04 1.00015,03 1.58715,02 7.19515,01 7,20215,00 9,79714,99 6.94914,98 13.27014,97 33014,96 12.31414,95 5.97714,94 1.72214,93 6.60014,92 3.05714,91 2.00014,90 12.20014,89 2.58914,88 3.00014.87 22614,86 1,48014,85 96014,84 2.00014,83 9.47214,82 5.98314,81 18.18014,80 33.72414,79 7.49114,78 17.45914,77 12.10914,76 12.27414,75 13.11714,74 5.54214,73 7.06214,72 16.80514,71 20.21414.70 49.25014,69 16.69414,68 22.30914,67 33.26314,66 31.13814,65 75.01714,64 21.62114,62 15.07114,61 15.68514,60 25.45214,59 4.19914,58 10.19114,57 13.64214,56 17.87114,55 28.11014,54 9.55914,53 2.50314,52 4.17814,51 11.119693.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906442BIST