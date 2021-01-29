***GEDIK* *DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim
29.01.2021 19:49
***GEDIK******DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Dinamik Isı Makine Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Satışa Hazır Hale Getirilen Payların Satışı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DNISI
Düzeltme Nedeni Satış yapılması
İlgili Şirket DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mevcut Sermaye 25.150.000
Satışa Hazır Bekletilen Pay Tutarı (Nominal TL) 2.175.000
En Son Satış Yapılabilecek Tarih 20.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 01.12.2020
Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satış Yapılan Tutar Satış Başlangıç Tarihi Satış Bitiş Tarihi
B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 450.000 01.12.2020 01.12.2020
B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 500.000 12.01.2021 12.01.2021
B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 693.000 29.01.2021 29.01.2021
Toplam Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satışa Hazır Bekletilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Satış Yapılan Toplam Tutar Kalan Pay Tutarı
B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 2.175.000 1.643.000 532.000
Satışın Tamamlandığı Tarih 29.01.2021
Ek Açıklamalar
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27-28.08.2020 tarihlerinde 3,52 TL birim fiyat ile halka arz edilen 8.700.000 TL nominal tutarlı sermayesini temsil eden payları, 03.09.2020 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 8.700.000 TL nominal değerli payların %25'ine tekabül eden 2.175.000 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen 2.175.000 TL nominal değerli payların 693.000 adedinin satışı aşağıda tabloda yer alan fiyat seviyelerinden 29.01.2021 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Satılan payların miktarları ve satış fiyatı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Satış Fiyatı (TL) Satılan Pay Miktarı
15,04 1.000
15,03 1.587
15,02 7.195
15,01 7,202
15,00 9,797
14,99 6.949
14,98 13.270
14,97 330
14,96 12.314
14,95 5.977
14,94 1.722
14,93 6.600
14,92 3.057
14,91 2.000
14,90 12.200
14,89 2.589
14,88 3.000
14.87 226
14,86 1,480
14,85 960
14,84 2.000
14,83 9.472
14,82 5.983
14,81 18.180
14,80 33.724
14,79 7.491
14,78 17.459
14,77 12.109
14,76 12.274
14,75 13.117
14,74 5.542
14,73 7.062
14,72 16.805
14,71 20.214
14.70 49.250
14,69 16.694
14,68 22.309
14,67 33.263
14,66 31.138
14,65 75.017
14,64 21.621
14,62 15.071
14,61 15.685
14,60 25.452
14,59 4.199
14,58 10.191
14,57 13.642
14,56 17.871
14,55 28.110
14,54 9.559
14,53 2.503
14,52 4.178
14,51 11.119
693.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906442
BIST