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***GEDIK* *DOFER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

12.10.2023 16:12
***GEDIK* *DOFER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 i


***GEDIK******DOFER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını satın alanlar yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- 0 % 0 - - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205016


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VERUS 214,50 13.606.335 % 10,00  
ISKUR 5.082.000,00 5.082.000 % 10,00  
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Altın Ons 1.875 1.875 0,36  
Altın Gr. 1.674 1.675 6,22  
Cumhuriyet 11.610 11.786 20,00  
Tam 11.368 11.448 -3,00  
Yarım 5.702 5.746 -1,00  
Çeyrek 2.842 2.873 -1,00  
Gümüş.Ons 21,94 21,97 -0,08  
Gümüş Gr. 19,66 19,68 0,06  
B. Petrol 87,25 87,25 1,43  
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