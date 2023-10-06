***GEDIK* *DOFER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GEDIK******DOFER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [DOFER]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ ' nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin eki olan Şirketin 30.06.2023 tarihinde sona eren ara döneme ait Finansal Tablolara ilişkin BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Özel Bağımsız Denetim Raporu ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201476BIST