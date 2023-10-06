***GEDIK* *DOFER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
06.10.2023 21:24
***GEDIK******DOFER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [DOFER]
İlgili Fonlar []
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İzahname
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Açıklamalar
Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ ' nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin eki olan Şirketin 2020, 2021 ve 2022 yıllık hesap dönemine ait Finansal Tablolara ilişkin BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Özel Bağımsız Denetim Raporu ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201477
BIST
'
18:008.465
En Düşük
|Değişim
|: -0,27%
|| -23,05
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
18:0027,6070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0544
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
18:0029,2510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0675
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
18:001.627,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 15,10
|Açılış
|: 1.627,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.629,74
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ISKUR
|4.620.000,00
|4.620.000
|% 10,00
|
|GEREL
|29,92
|276.793.479
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.198.930.058
|% 10,00
|
|GIPTA
|42,68
|1.085.265.272
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|31.726.647
|% 10,00
|
|AKFYE
|18,03
|1.721.240.933
|% -9,17
|
|BALAT
|30,46
|6.239.092
|% -7,64
|
|ATATP
|66,40
|57.281.761
|% -7,13
|
|DIRIT
|8,89
|788.303
|% -5,93
|
|UMPAS
|7,81
|1.725.966
|% -5,68
|
|THYAO
|238,40
|7.375.272.445
|% -1,28
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 5,11
|
|PETKM
|23,10
|6.005.515.143
|% -1,70
|
|EREGL
|44,94
|5.873.582.673
|% 1,54
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,16
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 5,11
|
|ZOREN
|6,83
|2.765.074.258
|% -2,15
|
|SKBNK
|6,93
|2.331.979.114
|% -0,57
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,16
|
|IHLAS
|1,38
|355.335.317
|% 6,15
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5993
|27,6079
|% 0,20
|
|Euro
|29,2329
|29,2534
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,7257
|33,8949
|% 0,70
|
|Frank
|30,2508
|30,4331
|% 0,59
|
|Riyal
|7,3378
|7,3746
|% 0,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|12,42
|
|Altın Gr.
|1.627
|1.627
|14,65
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|11.010
|11.124
|117,00
|
|Yarım
|5.522
|5.579
|59,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.789
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|19,16
|19,19
|0,60
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|0,71
|
Seans Raporu
18:00
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17:59EGGUB
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17:58ONCSM
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 205.50 lira fiyatla işlem gören hissede 331, 653 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 98 kaybederek (% -0.13 ) 7, 389
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, BRSAN, BUCIM, ISYAT, TARKM, DMRGD, BANVT, TETMT, GEREL, MIPAZ
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17:57
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