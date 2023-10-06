***GEDIK* *DOFER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
06.10.2023 21:25
***GEDIK******DOFER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [DOFER]
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Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ ' nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin eki olan BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin sorumluluk beyanı ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201478
BIST
'
18:008.465
En Düşük
|Değişim
|: -0,27%
|| -23,05
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
18:0027,6076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0550
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
18:0029,2530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0695
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
18:001.627,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 15,10
|Açılış
|: 1.627,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.629,74
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ISKUR
|4.620.000,00
|4.620.000
|% 10,00
|
|GEREL
|29,92
|276.793.479
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.198.930.058
|% 10,00
|
|GIPTA
|42,68
|1.085.265.272
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|31.726.647
|% 10,00
|
|AKFYE
|18,03
|1.721.240.933
|% -9,17
|
|BALAT
|30,46
|6.239.092
|% -7,64
|
|ATATP
|66,40
|57.281.761
|% -7,13
|
|DIRIT
|8,89
|788.303
|% -5,93
|
|UMPAS
|7,81
|1.725.966
|% -5,68
|
|THYAO
|238,40
|7.375.272.445
|% -1,28
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 5,11
|
|PETKM
|23,10
|6.005.515.143
|% -1,70
|
|EREGL
|44,94
|5.873.582.673
|% 1,54
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,16
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 5,11
|
|ZOREN
|6,83
|2.765.074.258
|% -2,15
|
|SKBNK
|6,93
|2.331.979.114
|% -0,57
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,16
|
|IHLAS
|1,38
|355.335.317
|% 6,15
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6001
|27,6076
|% 0,20
|
|Euro
|29,2331
|29,2530
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,7283
|33,8975
|% 0,71
|
|Frank
|30,2523
|30,4346
|% 0,59
|
|Riyal
|7,3390
|7,3758
|% 0,21
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|11,50
|
|Altın Gr.
|1.627
|1.628
|15,10
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|11.010
|11.124
|117,00
|
|Yarım
|5.522
|5.579
|59,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.789
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,57
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|19,17
|19,20
|0,61
|
|B. Petrol
|84,73
|84,73
|0,66
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59EGGUB
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 152.70 lira fiyatla işlem gören hissede 481, 909 adet işlem
-
17:58ONCSM
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 205.50 lira fiyatla işlem gören hissede 331, 653 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 98 kaybederek (% -0.13 ) 7, 389
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, BRSAN, BUCIM, ISYAT, TARKM, DMRGD, BANVT, TETMT, GEREL, MIPAZ
-
17:57
BSOKE, TARKM, ISBTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında