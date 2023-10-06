***GEDIK* *DOFER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GEDIK******DOFER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [DOFER]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ Bağımsız Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. (Rapor numarası: SPK-2023-5)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201485BIST