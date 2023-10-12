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***GEDIK* *DOFER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.10.2023 16:11
***GEDIK* *DOFER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GEDIK******DOFER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Dofer Yapı" veya "Şirket") paylarının halka arzı 10-11 Ekim 2023 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşmiştir.  Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 41.750.000 TL'den 55.750.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 14.000.000 TL nominal değerli paylar ile mevcut ortaklarından Mustafa Doğan'ın sahip olduğu 1.590.000 TL, Yağmur Doğan'ın sahip olduğu 690.000 TL, Mert Doğan'ın sahip olduğu 690.000 TL ve Yasemin Doğan'ın sahip olduğu 30.000 TL toplamda 3.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilmiştir. Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır. Dofer Yapı paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 17,11 TL olarak tespit edilmiş olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 290.870.000 TL olarak gerçekleşmiştir.  Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında, 3.345.801 adet emir ile satışa sunulan adedin 4,4 katına denk gelen 75.075.992 pay karşılığı toplam 1.284.550.223,12 TL tutarlı talep gelmiştir. Mükerrer tarama yapıldıktan sonra, 3.280.810 adet yatırımcıdan gelen 73.653.005 TL nominal değerli talep miktarı dağıtıma konu edilmiş ve bu yatırımcılara 17.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir. Dağıtım sonuçları ekteki tabloda yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205014


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