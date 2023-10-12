***GEDIK* *DOFER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2023 16:12
***GEDIK******DOFER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [DOFER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki ve idari sorumluluğu bulunan kişiler tarafından satın alınan pay tutarları ekteki tabloda yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205015
BIST
'
16:398.220
En Düşük
|Değişim
|: -1,32%
|| -110,28
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.212
En Yüksek
8.471
16:3927,7490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0878
|Açılış
|: 27,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7575
En Düşük
27,6408
16:3929,3524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0677
|Açılış
|: 29,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3109
16:391.673,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,90
|Açılış
|: 1.673,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler16:38
|POLTK
|9.997,00
|101.478.543
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.098,90
|208.208.111
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|13.606.335
|% 10,00
|
|ISKUR
|5.082.000,00
|5.082.000
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|5.735.400
|% 10,00
|
|IHAAS
|18,09
|462.265.876
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|29.222.112
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|641.057
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|31.115.612
|% -10,00
|
|QNBFB
|330,30
|5.912.994
|% -9,98
|
|THYAO
|224,70
|6.051.991.751
|% -2,35
|
|ASELS
|43,34
|5.745.081.819
|% 3,24
|
|TUPRS
|145,80
|4.632.719.347
|% 0,97
|
|EREGL
|43,60
|4.319.199.633
|% -1,18
|
|GESAN
|110,80
|4.273.280.403
|% 8,63
|
|EKGYO
|7,93
|2.829.190.339
|% -3,06
|
|ODAS
|13,45
|4.146.974.314
|% -0,37
|
|KATMR
|3,04
|922.605.513
|% -0,33
|
|ZOREN
|6,25
|1.799.823.215
|% 1,46
|
|YKBNK
|19,48
|4.269.816.042
|% 0,93
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7398
|27,7563
|% 0,34
|
|Euro
|29,3496
|29,3650
|% -0,19
|
|Sterlin
|33,8697
|34,0395
|% -0,33
|
|Frank
|30,5776
|30,7618
|% 0,03
|
|Riyal
|7,3746
|7,4116
|% 0,23
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|0,36
|
|Altın Gr.
|1.674
|1.675
|6,22
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.368
|11.448
|-3,00
|
|Yarım
|5.702
|5.746
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.842
|2.873
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,66
|19,68
|0,06
|
|B. Petrol
|87,25
|87,25
|1,43
|