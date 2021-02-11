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***GEDIK* *DZGYO* *DENIZ* *PGSUS* *ORFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

11.02.2021 18:07



***GEDIK******DZGYO******DENIZ******PGSUS******ORFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [GEDIK, DZGYO, DENIZ, ORFIN, PGSUS]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GEDIK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGDKMA2117 75.000.000 10.02.2021 08.12.2021 15.02.2021
- Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DZGYO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZYO52116 106.000.000 10.02.2021 11.05.2021 15.02.2021
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK52112 60.000.000 10.02.2021 07.05.2021 15.02.2021
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK82119 10.000.000 10.02.2021 06.08.2021 15.02.2021
- Orfin Finansman A.Ş. ORFIN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSORFN22315 43.000.000 11.02.2021 07.02.2023 15.02.2021
- Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. PGSUS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSPEGS22218 260.000.000 11.02.2021 11.02.2022 15.02.2021


İlgili Şirketler [GEDIK, DZGYO, DENIZ, ORFIN, PGSUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909127


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ESEN 42,06 665.634.692 % 9,99  
YESIL 220,20 17.626.169 % 9,99  
IDGYO 9,47 6.226.823 % 9,99  
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