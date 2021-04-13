***GEDIK* *ENKAI* *AKSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.04.2021 09:09
***GEDIK******ENKAI******AKSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKSA, ENKAI, GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,87 TL Teorik Fiyat: 15,5 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ENKAI.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3571428 TL Teorik Fiyat: 7,663 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) GEDIK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,25 TL Teorik Fiyat: 20,05 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927063
BIST
18:051.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.398
En Düşük
1.375
18:058,1511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,1726
En Düşük
8,1377
18:059,7214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0047
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7349
En Düşük
9,6790
18:05452,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,98
|Açılış
|: 452,07
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QUAGR
|19,91
|767.192
|% 10,00
|
|ORMA
|33,88
|2.483.273
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|5.331.470
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|154.399.010
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|990.076
|% 9,99
|
|SONME
|40,50
|1.420.579
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|2.318.035
|% -10,00
|
|BRKO
|1,62
|2.481.104
|% -10,00
|
|IDGYO
|9,28
|2.214.592
|% -9,99
|
|JANTS
|746,10
|322.543.857
|% -9,99
|
|NTGAZ
|14,88
|1.099.982.855
|% -9,98
|
|EREGL
|16,40
|1.021.433.479
|% 0,55
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|PETKM
|6,02
|666.187.594
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,07
|402.938.431
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,82
|324.318.472
|% -3,19
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|TSKB
|1,34
|167.686.094
|% -0,74
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1494
|8,1511
|% 0,02
|
|Euro
|9,6987
|9,7214
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,1692
|11,2252
|% 0,02
|
|Frank
|8,7860
|8,8390
|% -0,17
|
|Riyal
|2,1675
|2,1784
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,59
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,50
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,56
|63,56
|0,28
|