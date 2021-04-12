***GEDIK* *ENKAI* *AKSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
12.04.2021 17:02
***GEDIK******ENKAI******AKSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK, AKSA, ENKAI
13.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
AKSA AKSA 0,87 0,7395
ENKA İNŞAAT ENKAI 0,3571428 0,3035713
GEDİK Y. MEN.DEĞ. GEDIK 0,25 0,2125
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926762
BIST
16:551.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,09
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
16:558,1420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0126
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
16:559,7063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0031
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
16:55453,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,59
|Açılış
|: 453,73
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler16:55
|PENGD
|4,51
|141.383.522
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|711.066
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|906.202
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.729.242
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|293.990.485
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.719.373
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,47
|1.015.058.711
|% -6,41
|
|GARAN
|6,63
|650.042.361
|% -0,15
|
|EREGL
|16,41
|605.599.116
|% 0,61
|
|HALKB
|4,55
|596.948.601
|% 0,22
|
|PETKM
|6,02
|540.190.960
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,07
|339.238.993
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,83
|264.247.711
|% -2,66
|
|HALKB
|4,55
|596.948.601
|% 0,22
|
|TSKB
|1,35
|144.665.862
|% 0,00
|
|GARAN
|6,63
|650.042.361
|% -0,15
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1406
|8,1420
|% -0,15
|
|Euro
|9,6987
|9,7063
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,1530
|11,2089
|% 0,10
|
|Frank
|8,7737
|8,8266
|% -0,13
|
|Riyal
|2,1639
|2,1748
|% -0,18
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-7,56
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.057
|-15,00
|
|Tam
|2.997
|3.073
|-14,99
|
|Yarım
|1.449
|1.486
|-7,25
|
|Çeyrek
|727
|743
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,02
|64,02
|1,07
|