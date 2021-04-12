***GEDIK* *ENKAI* *AKSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***GEDIK******ENKAI******AKSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler GEDIK, AKSA, ENKAI13.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAKSA AKSA 0,87 0,7395ENKA İNŞAAT ENKAI 0,3571428 0,3035713GEDİK Y. MEN.DEĞ. GEDIK 0,25 0,2125http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926762BIST