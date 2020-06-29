***GEDIK* *ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
29.06.2020 18:56
***GEDIK******ETYAT*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
29.06.2020
- - 250 415,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853340
BIST
18:05115.843
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.174,60
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
116.015
En Düşük
114.432
18:056,8563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
18:057,7094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0158
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7414
En Düşük
7,6775
18:05390,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 390,65
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|2.504.960
|% 10,00
|
|DGKLB
|2,75
|248.586.925
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,75
|201.085.689
|% 10,00
|
|SEKFK
|5,06
|12.859.127
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,00
|5.553.596
|% 10,00
|
|DAGI
|6,02
|13.936.935
|% -9,88
|
|GLBMD
|4,82
|7.040.166
|% -7,31
|
|TSPOR
|7,59
|508.007.293
|% -6,99
|
|ORGE
|6,55
|137.021.216
|% -6,03
|
|AYEN
|5,01
|242.823.779
|% -6,00
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|HALKB
|6,55
|1.001.231.427
|% 3,97
|
|ASELS
|32,06
|970.740.072
|% 1,97
|
|AKBNK
|6,11
|843.739.863
|% 3,74
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|641.279.695
|% 1,59
|
|TSKB
|1,30
|354.383.686
|% 4,00
|
|KRDMD
|3,12
|834.427.112
|% 2,63
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4037
|8,4459
|% -0,34
|
|Frank
|7,1787
|7,2220
|% -0,34
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|1,07
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.550
|9,90
|
|Tam
|2.604
|2.617
|10,20
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|5,00
|
|Çeyrek
|633
|641
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|41,83
|41,83
|0,90
|
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